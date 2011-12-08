В Киеве ликвидировано подпольное игорное заведение
22:43, 08 декабря 2011Разное
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Почти 100 автоматов на Позняках
В Дарницком районе Киева милиция ликвидировала игорное заведение, которое подпольно работало несколько месяцев.
Как сообщили УНИАН в Дарницком райуправлении милиции, игорное заведение располагалось недалеко от станции метро "Позняки".
В нем насчитывалось около ста игровых автоматов и большое количество компьютерной техники.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против организаторов незаконного бизнеса.
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