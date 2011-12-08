В Киеве ликвидировано подпольное игорное заведение

В Дарницком районе Киева милиция ликвидировала игорное заведение, которое подпольно работало несколько месяцев.

Как сообщили УНИАН в Дарницком райуправлении милиции, игорное заведение располагалось недалеко от станции метро "Позняки".

В нем насчитывалось около ста игровых автоматов и большое количество компьютерной техники.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против организаторов незаконного бизнеса.