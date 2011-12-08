Кличко в Марселе встретится с Саакашвили

Лидер политической партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО примет участие в ХХ съезде Европейской Народной Партии в Марселе по приглашению президента ЕНП Вильфреда МАРТЕНСА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».

Планируется, что делегаты от партии «УДАР» вместе со своим лидером встретятся с ведущими европейскими политиками, депутатами Европарламента, руководителями неправительственных организаций, приглашенными на съезд.

Также В.КЛИЧКО будет иметь встречу с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, во время которой политики будут обсуждать опыт грузинских реформ и успехи в борьбе с коррупцией в Грузии.

Накануне саммита Украина-ЕС лидер «УДАРа» также планирует обсудить с европейскими коллегами, в частности с депутатом Европарламента, спикером по внешней политике группы Народной Партии в ЕП Элмаром БРОКОМ, перспективы парафирования Соглашения об ассоциации.

В съезде, который состоится в Марселе 8 декабря, примут участие более 1000 делегатов из 39 стран, в том числе 17 глав государств и правительств, в частности, Николя САРКОЗИ, Ангела МЕРКЕЛЬ, Дональд ТУСК и другие. Участники рассмотрят документ под названием «Двигая Европу вперед» (Moving Europe forward), главная идея которого – сильная Европа, стоящая на защите общих ценностей и интересов.

В рабочем графике делегации «УДАРа» также запланированы встречи с Тимоти ПОЛЕНТИ – бывшим губернатором Штата Миннесота, членом Республиканской партии и бывшим кандидатом в президенты США; Джуди Ван РЕСТ – исполнительным вице-президентом Международного Республиканского Института; Яном СУРОТЧАКОМ – директором Региональной программы Международного Республиканского Института в Европе.

Справка УНИАН. ЕНП – крупнейшая и самая влиятельная правоцентристская политическая партия европейского уровня, основанная в 1976 году. В состав Группы Европейской Народной Партии входят 74 партии. Представители ЕНП стоят во главе Европейской Комиссии – Жозе Мануэль БАРРОЗУ, Европейского Совета – Герман ван РОМПЕЙ, Европейского парламента – Ежи БУЗЕК.