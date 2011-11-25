Посол США поздравил Тимошенко

Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джон ТЕФФТ поздравил лидера «Батьківщини» экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения и пожелал ей здоровье и сил.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина».

«От имени всех нас в посольстве США примите мои самые искренние поздравления с Вашим днем рождения», - говорится в поздравлении.

«Как Вы знаете, правительство Соединенных Штатов неоднократно выражало свою обеспокоенность выборочным преследованием, которое привело к Вашему заключению. Мы надеемся, что вскоре Вы будете освобождены», - отметил Дж.ТЕФФТ.

«Мы также обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния Вашего здоровья и надеемся, что власть позаботится о Вашем должном лечении», - отмечается в письме.