Свеча памяти - свеча протеста

Приближается день, когда на украинских окнах снова зажгутся поминальные свечи по жертвам геноцида-Голодомора 1932-33 годов и всех других голодоморов, которые прокатились по Украине в ХХ веке.

В этом году я буду смотреть на огонек и думать не только о невинных жертвах, о безжалостности и безнаказанности палачей, о реальном прошлом и об истории, которая в книгах... В этом году я буду думать не только о том, что БЫЛО, а больше о том, что БУДЕТ, о том, что страшное прошлое может превратиться в страшное будущее моей страны.

И на моем окне будет гореть свеча не только скорби - будет гореть свеча протеста...

Потому что с недавних пор все острее становится ощущение, что Украина возвращается - возвращается в то страшное прошлое.

Украинское государство десятилетиями упорно уходило от голодоморов, репрессий, войн, оккупаций, духовного и физического порабощения - уходило к независимости, государственности, демократии и просто радости обычного бытия для своих граждан. И вдруг Украина остановилась, покачнулась и ... развернулась на 180 градусов. Развернулась и побрела, сама себе удивляясь, в обратную сторону, туда - к духовной и физической несвободе, к авторитаризму, к оккупациям, к репрессиям, к голодоморам и национальному унижении ...

Точнее сказать, украинское государство развернули и пытаются заставить идти вспять. И тот могильный холод страшных исторических событий, который бил нам в спину, толкая и заставляя идти вперед, с недавних пор веет нам в лицо ...

Кто, почему, что будет и что нужно делать - больные вопросы будоражат душу.

В прошлом году я задумалась над вопросом "Зажжет ли Янукович свечу памяти?", А даже если зажжет - то будет ли это просто вынужденый ритуал должностного лица, или сознательное действие украинского гражданина? Ведь в прошлом году отсчет времени до Дня памяти начался для Виктора Федоровича с апреля - с его скандального заявления в Страсбурге, когда, несмотря закон, он заявил, что Голодомор нельзя признавать геноцидом и добавил, что голод был и в Украине, и в России, и в Казахстане, и в Беларуси. Нация вздрогнула ... Едва ли не самая яркая реакция - цвет украинской интеллигенции создал Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов "в связи с попытками новой власти отказаться от традиции поминания жертв геноцида". По всему миру прокатилась общественная акция "Не дадим погасить свечу памяти ..."

И практически весь 2010 год со стороны властей звучало что-то об "общей трагедии братских народов", т.е. продвигалась пророссийская идеологическая версия этих событий.

Тогда, в конце ноября 2010 года, Янукович так и не решился в обращении к нации употребить слово "геноцид", назвав Голодомор Армагеддоном.

В 2011 году власти стали гораздо осторожнее в высказываниях относительно Голодомора - но такое молчание едва ли означает, что власть стала на проукраинскую позицию в этом вопросе. Все, что произошло в последние месяцы лишь подтверждает - отрицание Голодомора как геноцида - стало лишь первым шагом украинских властей назад и в сторону от интересов украинского государства.

Метроном памяти отбивает все врезавшиеся в сознание события после прошлогоднего Дня памяти... События, которые образно можно было бы назвать пулями, выпущенными властью в украинскую государственность (или гвоздями, забитыми в гроб украинской государственности, - это уже дело вкуса).

Вспомним - задумаемся.

Уже через несколько дней после поминовения замученных голодом, в ночь на 3 декабря 2010 спецотряды милиции силой демонтировали палаточный городок протестующих, который было возведен на Майдане Незалежности в знак протеста против нового Налогового кодекса. Снесенный Налоговый майдан стал едва ли не первым сигналом - разговоры закончились, власть не будет мириться с протестами и будет прибегать к силовым мерам против своих оппонентов.

И тогда же начались почти анекдотические судебные дела "о повреждении плитки", которые вполне заслуживают включения в историю украинской юриспрудеции. Хотя для фигурантов эта анекдотичность вылилась в конкретное задержание и лишение свободы.

А 26 декабря 2010 года был арестован Юрий Луценко - бывший министр внутренних дел, полевой командир Помаранчевого майдана. Также в декабре 2010 года начали вызывать на допросы в прокуратуру экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, а летом этого года вся страна следила за судом над ЮВТ. Не буду вспоминать мотивы вызовов-исков, поскольку в общественном сознании эти события запечатлелись словами "начали прессовать оппозицию". Сейчас, когда я пишу эти строки, они оба находятся в СИЗО ...

Не забудем, что именно в 2011 году оформилось в конкретные высказывания и действия волюнтаристское решение властей о развороте внешнего вектора страны в сторону Москвы, притом, что Украина (и на уровне государства, и на уровне общественного сознания, и на уровне интересов бизнеса) настроена на Европу.

А еще в этом году "засветились" какие-то непонятные попытки "привить" Украине такие неестественные ей "фишки", как терроризм, и попытки под предлогом "угрозы теракта" вводить какие-то ограничения на протесты. Это началось еще накануне Дня Соборности в январе (так называемые "макеевские теракты"), иногда всплывало перед нежелательными для властей праздниками или акциями, и достигло апофеоза на этой неделе, когда под предлогом террористической угрозы власть пыталась избавиться от палаточного городка "чернобыльцев", которые голодают под пенсионным фондом в Донецке.

И еще один признак 2011 - чрезмерное применение властями милицейских спецподразделений против собраний мирных граждан. И соответственно - чрезмерное применение спецназовцам силы против невооруженных людей.

Даже во времена Советского Союза в Киеве против обычных граждан не применяли такое количество очень хорошо экипированных стражей. И двадцать лет назад, когда десятки тысяч киевлян (еще советских людей) выплеснулись на улицы столицы с лозунгами "Украине - волю", и за все время независимости на акциях милиция поддерживала общественный порядок, направляла движение рядовых граждан (подчеркиваю - рядовых), но не становилась преградой на их пути. Тем более не применяла ТАКУЮ силу как сейчас. Поверьте мне, как человеку непартийному, но более двадцати лет по собственному усмотрению участвующему в различных митингах или протестных акциях в статусе гражданина государства.

Мы привыкли, что мы не боимся, и нас - не боятся, и несмотря на все анекдоты и иронию в отношении "ментов", мы привыкли видеть в них своих защитников, и никогда обычные граждане не бросались на милиционеров и не пытались им нанести какие-то там повреждения. Вспомним - сотни тысяч людей на Помаранчевом Майдане - все происходило под лозунгом "Милиция - с народом", и сами протестующие нейтрализовывали неадекватных и провокаторов, стараясь не давать милиции повода для применения силы.

А что сейчас? Стоит только вспомнить празднование 20-летия Независимости 24 августа в Киеве. Такого количества вооруженных по последнему слову спецтехники подразделений я НИКОГДА в столице не видела. Казалось, что сегодня не праздник, а день введения военного положения. Вспомним шеренги "космонавтов", как уже успели их окрестить в народе, которые стояли на пути мирных демонстрантов (бабушек, молодых пар с детьми и без, подростков)... Никогда до этого нам ТАК не препятствовали использовать свое конституционное право на протест, а тем более - на праздник.

А уже символический "третий забор" у Верховной Рады? Власть наконец четко показала, что не хочет слышать ГРАЖДАН (даже своих же избирателей!). Для этого выставила кордоны молодых "крепышей" против "чорнобыльцев", "афганцев", детей войны, которые только просили не отнимать у них те мизерные деньги, которые они заработали ценой собственного здоровья.

И День Свободы, который отметили на днях, только подтвердил - страну пытаются раскрасить в "серые" цвета полицейского государства. В День Свободы едва ли не впервые увидела спецназовцев, на ногах которых были почти рыцарские металлические доспехи. Этих крепких ребят было много, очень много ... Еще подумала - неужели они будут бить нас своими "демократизаторами", ведь они - такие же украинцы, как и мы? А еще подумала, что на те деньги, которые потратили на их экипировку, вполне можно было бы рассчитаться и с чернобыльцами, и с афганцами ...

Есть еще и эмоциональные моменты относительно отношения власти к таким символам государственности, как язык, история, традиции, национальные герои. Именно в этом году все то, что пытались скрыть сразу после прихода к власти, начало проявляться открыто, нагло и агрессивно. Посмотрите - верхушка правительства (по крайней мере, премьер и подавляющая часть вице-премьеров) не общается на украинском языке. Интересно, как они читают постановления кабмина, которые пишутся на украинском и полностью ли понимают смысл этих документов? Плюс - руководитель крупнейшей фракции в Верховной Раде - Партии регионов - на брифингах говорит на иностранном языке.

Не отсюда выползают странные идеи о разрешении в дошкольных учреждениях общаться на языке "на выбор родителей", о сокращении квот русскоязычного контента на радио, о фактическом прекращении субтитрования фильмов на украинский язык?

И уже не могу вспомнить, когда последний раз видела вышиванку на "телах" высшего руководства государства - кажется, еще при прошлой, демократической власти. Так же, как давненько не слышала слов "Слава Україні!" из уст высших должностных лиц ...

А тут еще и в преддверии Дня памяти сокоординатор Общественного комитета по чествованию памяти жертв Голодомора Иван Васюник сказал, что власти приостановили работу над Национальной книгой памяти Голодомора, потому что боятся этой темы. Да и что-то давно не слышно о признании другими странами Голодомора геноцидом - не потому ли, что наша страна прекратила работу в этом направлении?

Ну что, достаточно? Или продолжим вспоминать "протестные" моменты? И так навспоминалось на целую прокламацию к власти ... И это - только за год, и это еще далеко не все! ..

К сожалению, не могу не упрекнуть и оппозицию. Власть тихонько радуется ее раздробленности и неорганизованности, а значит - слабости. Упорно и методично навязывает мысль об отсутствии протестных настроений в обществе, вполне обоснованно ссылаясь на слабенько организованные акции политических сил.

Впрочем, этот год показал один очень положительный момент - общество таки стало сознательным активным. И именно общественный (а не партийный) протест постепенно становится основной движущей силой будущих государственных преобразований. Предприниматели с Налогового майдана, чернобыльцы и афганцы возле снесенного парламентского забора, голодающие чорнобыльцы в Донецке - они не будут уповать на вождя и не станут мириться с нарушением их прав и финансовым обнищанием (таки Помаранчевая революция сделала это общество демократическим и научила граждан требовать от властей соблюдения их прав). Поэтому протест идет снизу, как раскаленная лава вулкана, когда грохот уже слышен, но потоков ее еще не видно. Вспомним хотя бы стихийный "стадионный протест", когда высоких чиновники встречают свистом и выкриками "ганьба" (в лучшем случае:)). К сожалению, власть рассматривают попытки общества докричаться до нее как повод вызвать еще один спецотряд, а не как повод задуматься над собственными неправильными действиями.

Почему вспомнилось - "Мертвая рука прошлого ничего без боя НЕ отдаст ..." - несколько десятилетий назад писал об отголосках сталинизма в СССР Евгений Евтушенко, который, слава Богу, до сих пор является нашим современником. Но также он писал "Мертвая рука прошлого - все-таки, ты - мертвая рука ..."

Сегодня "синий" тяжелый туман опускается на Украину, сковывает движения, окутывает мозг и волю, ретуширует память ... Что будет дальше, через год, через два - трудно сказать.

Но зато я знаю, что будет 26 ноября 2011 - украинская нация будет поминать жертв геноцида-голодомора. И в 16-00 вечера на украинских окнах замерцают оранжевые огоньки свечей ...

Пусть в этом году свеча памяти станет свечой протеста!

Если вам не безразлична судьба вашей страны - обязательно зажгите свечу в этот вечер - ОНИ должны увидеть эти предупреждающие огоньки ...

Татьяна Мазурчук, Киев