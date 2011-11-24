В детсаду нашли ручную гранату

В Херсоне на территории детского сада нашли ручную гранату.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области.

Ручная граната Ф-1 времен Второй мировой войны была обнаружена работницей дошкольного учреждения, которое расположено в Днепровском районе Херсона, 23 ноября во время земляных работ.

Специалисты пиротехнической службы, прибыв на место события, изъяли взрывоопасный предмет.

В этот же день вблизи железнодорожной станции Пойма (Цюрупинский район) пиротехнической службой УМНС по программе «Противоминной деятельности на территории Цюрупинского района» были обнаружены 3 минометные мины времен ВМВ.

Обезвреживание найденных боеприпасов назначили на 24 ноября.

По данным УМЧС, с начала года в регионе были обезврежены 911 боеприпасов, среди которых авиационная бомба весом 500 кг.