В Одессе под колесами трамвая погибла 64-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Горэлектротранс», женщина оказалась так близко к рельсовым путям, что трамвай зацепил ее за полу пальто и потянул за собой. Женщина оказалась затянутой под колесную тележку и погибла на месте происшествия, а трамвай сошел с рельсов.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют инспекторы ГАИ и сотрудники КП «Горэллектротранс».