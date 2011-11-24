В Одессе под колесами трамвая погибла 64-летняя женщина
13:58, 24 ноября 2011Разное
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Подошла слишком близко...
В Одессе под колесами трамвая погибла 64-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Горэлектротранс», женщина оказалась так близко к рельсовым путям, что трамвай зацепил ее за полу пальто и потянул за собой. Женщина оказалась затянутой под колесную тележку и погибла на месте происшествия, а трамвай сошел с рельсов.
Обстоятельства и причины ДТП выясняют инспекторы ГАИ и сотрудники КП «Горэллектротранс».
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