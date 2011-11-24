Когда слышите «русcкий мир» – вспомните Голодомор

Я уже себе представляю некие гипотетические упреки: “Сколько можно говорить об одном и том же, о Голодоморе, все же было сказано”. Просто есть вещи, которые, вроде бы, сказаны было давно, но, тем не менее, их нужно повторять для каждого поколения. Так же, как повторяется «не убей», «не укради», «не обмани», «живи», «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».

Мы вот походили с ребенком по залу памяти Национального мемориала жертв Голодомора, просто посмотрели приведенную статистику: сколько умерло деток ее возраста и еще младше, сколько не родилось, сколько взрослых сильных людей погибло... Это очень страшно, если не думать статистикой, цифрами, а думать действительно мерками каждого отдельного человека.

Простой действенный тест на не-безразличие: поставить себя на место матери или отца, когда у твоих детей силой забирают еду. После этого, когда кто-то начинает говорить о каких-то идеях возобновления империи, о «русском мире», о том, что пусть бы Украина была чьей-то губернией, – просто вспомните, как это – жить на своей земле, когда ты не являешься хозяином, когда кто-то пришел и решает, что тебе делать. Решает: умираешь ты, или нет. Когда ты должен умирать только из-за того, что ты украинец.

Изменить сейчас то время уже нельзя, можно разве злиться по поводу того, что украинцы, слишком миролюбивая и безропотная нация, решили тогда каждый для себя, мол, “как-то оно будет”, а не подняли вилы и не уничтожили тех, кто впоследствии истребил их и их детей, — яростных комсомольцев, строителей светлого будущего, исполнителей преступных приказов вождей. Все равно терять было ничего... Так вот — изменить поздно, а хорошо помнить, чтобы не погибнуть от собственной пассивности — еще нет.

Память должна присутствовать в каждом новом человеке. Как только моя дочка Кора сможет что-то комплексное запоминать и понимать, я обязательно буду ее обучать правдивой истории, потому что, особенно с учетом того, что происходит в нашем образовании сейчас, не всегда информация доходит в правильном виде.

Амнезия же угрожает вырождением нации. Исчезновением. Если у человека нет памяти — у него нет стержня, о какой идентичности может идти речь? Мы тогда не народ, а просто биомасса. Очень грустно, что рядовому украинцу в действительности безразлично, где ему жить, под царем ходить или под бандюком, – пока у него есть его колбаса, его телесериалы и его работа в офисе, ему все равно.

Поэтому просьба у меня к каждому простая: не будь рядовым. Не будь рабом, помни, осознавай.

Потому в эту субботу, в день памяти жертв Голодомора, я приду к Национальному мемориалу Голодомора и зажгу свечу памяти.

Ирэна Карпа