В центре Киева взорвался джип

Сегодня утром в центре Киева в подземном паркинге жилого дома взорвался автомобиль "Мицубиши Паджеро спорт", принадлежащий одному из столичных предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в г. Киеве, инцидент случился около 9.00 в новостройке по ул. Тургеневской.

По предварительным данным, взрыв произошел в багажном отделении джипа. Как отметили в столичном главке, среди людей пострадавших нет, припаркованные рядом автомобили также не повреждены. На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы, которые должны установить, что стало причиной взрыва.