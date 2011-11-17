После Тимошенко

С момента оглашения приговора в процессе над Юлией Тимошенко прошёл почти месяц. Чем ознаменовался этот месяц? Политические силы не приобрели и не потеряли в своих рейтингах: социологи зафиксировали стабильность показателей, когда цифры не растут и не падают. Вопреки прогнозам, показатели власти не обвалились по сравнению, например, с летом, а показатели оппозиции не выросли. Вопреки заявлениям «буревестников революции», народ не спешит демонстрировать свой протестный потенциал – хотя на улице осень, пора обострения шизофрении и политической активности. «Верхи» далее управляют, «низы» далее безмолвствуют.

Народ потихоньку начал рассказывать анекдоты о Тимошенко – то, что вчера казалось катастрофой, сегодня напоминает фарс. «Садись, Юля, семь!» - почти по-школьному звучит один анекдот. «В Украине перешли на зимнее время, чтобы Тимошенко сидела на час дольше», - зубоскалят авторы другого анекдота. «Саркози назвал дочь Юлией. Если бы у него родился сын, он назвал бы его Муамаром», - смеются третьи. Заметьте: сочувствия к заключённой не просматривается. И что-то не верится, что эти анекдоты продуцируются в штабе Партии регионов – слишком уж серьёзные, не предрасположенные к демонстрации чувства юмора товарищи сидят на Липской и на прилегающих к ней улицах.

Европа демонстрирует наибольшую обеспокоенность ситуацией в Украине – возможно, даже большую, чем граждане самой Украины. Этому есть несколько объяснений.

Во-первых, ряд европейских политиков на полном серьёзе демонстрируют преданность демократическим идеалам и принципам – и этого нельзя отрицать. Тимошенко для них – символ. Но беда в том, что таких «дон кихотов» в европейской политике не так уж и много.

Во-вторых, Тимошенко является чудесным поводом для затягивания переговорного процесса между Евросоюзом и Украиной. Если бы не было Тимошенко, её необходимо было бы придумать – как аргумент, почему Украину нельзя в обозримом будущем принимать в ЕС и почему необходимо более чем осторожно относиться к сближению с Украиной.

В-третьих, ряд европейских политиков связаны с Тимошенко и её политической силой союзническими обязательствами (это касается наиболее влиятельной Европейской народной партии, у которой подписаны соглашения с «Батьківщиной»). В этой ситуации спасение Тимошенко для ряда европейских политиков – это проявление корпоративной солидарности.

В-четвёртых, Тимошенко является удобным орудием в руках российских политиков и «Газпрома» в деле создания негативного имиджа Украины – особенно с целью препятствования интеграции Украины в европейские структуры. То, что россияне тратят огромные деньги на лоббистскую деятельность на Западе – не секрет. И то, что традиционные российские лоббисты сегодня подключились к защите Тимошенко – показательно. По имеющимся данным, несколько лоббистских групп на Западе в конце октября получили серьёзные финансовые вливания из России – «на поддержку демократии в Украине» и «на мониторинг нарушений прав человека» в нашей стране.

В-пятых, существует группа политиков, выступающих в качестве постоянных лоббистов интересов Тимошенко – ещё со времён её премьерства. Благодаря Григорию Немыре и Джорджу Соросу, клуб этих самых лоббистов довольно большой. Естественно, сегодня они не будут сидеть в стороне.

В-шестых, активизировались отдельные украинские олигархи, имеющие широкие контакты за рубежом и использующие эти самые контакты с целью поддержать Тимошенко (понимая, что далее может настать их черёд; «возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»).

Всё вместе создаёт феномен «широкой мировой поддержки» Тимошенко. «Мировая поддержка» - это сложное явление, намного более сложное, чем поддержка странами социалистического лагеря доктора Хайдера или Анжелы Дэвис. И каждое отдельное заявление, появляющееся на Западе, стоит рассматривать отдельно, понимая, где искренность перекрывается банальным расчётом.

В любом случае, Европа – это единственная надежда Тимошенко. Рассчитывать на поддержку внутри страны «узнице №1» не приходится. Акции в её поддержку собирают от силы пару тысяч человек. Тимошенко в народном сознании не стала оппонентом нынешней власти – она стала альтернативой нынешней власти. Чувствуете разницу? Оппонент предлагает некую иную платформу, некую иную мировоззренческую позицию. Альтернатива – это простая замена без системных преобразований. Люди – по большому счёту – не понимают, чем Тимошенко была бы лучше Януковича, а посему не спешат на баррикады. Социологические данные свидетельствуют: рейтинг Тимошенко после вынесения приговора практически не изменился, фактор «жалости к сирым и убогим» в народе не сработал, антирейтинг Юлии Владимировны составляет почти 70%!

Но при этом Тимошенко остаётся носительницей довольно высокого рейтинга, и при всех стараниях её оппонентов аннулировать этот рейтинг за год вряд ли удастся. Многие её соратники искренне считают, что Тимошенко на свободе – это прямая угроза для оппозиционного лагеря (особенно учитывая склонность Юлии Владимировны к авторитаризму, вождистскому стилю, демонстрации собственных амбиций и интригам). После президентских выборов 2010 года она уже наделала немало откровенных глупостей, что привело оппозицию к серьёзнейшим потерям. Тимошенко в тюрьме превращается в знамя, в символ, в легенду. Теперь от имени этого самого символа можно вести работу, поднимать народ и т.д.

Сегодня Тимошенко превратилась в Степана Бандеру. Тот тоже был выгоден своим товарищам по оружию и политической борьбе лишь до тех пор, пока находился в тюрьме или в концлагере. В это время он превращался в знамя революционной борьбы. От его имени провозглашали государство в 1941 году. С его именем шли в бой воины УПА в 1943 – 1944 годах. Но как только он выходил на волю – сразу же превращался вгения деструкции. Два раскола ОУН – 1940 и 1954 года – были связаны именно с именем, амбициями и авторитарным стилем Бандеры. Личность Бандеры не давала возможности объединить все разрозненные украинские национальные группы в диаспоре воедино. Та же ситуация – с Тимошенко.

Нынче на электоральное и политическое наследство Тимошенко претендуют ряд политиков. Внутри самой БЮТ уже развернулась борьба за лидерство. Та же Наталья Королевская пытается доказать, что она – более современна и эффективна, чем Александр Турчинов, оставшийся вместо Тимошенко «на хозяйстве». Более слабо, но всё же просматриваются личностные интересы других «политических тяжеловесов» - Александра Абдулина и Андрея Кожемякина. Но пока только Королевская ведёт себя как откровенно альтернативный лидер – в том числе демонстрируя самостоятельность, идя на различные переговоры и индивидуальные инициативы, создавая собственную ресурсную базу – в том числе работая с протестными массами. Учитывая договороспособность Натальи Юрьевны и довольно узкий коридор для самостоятельных действий, можно предположить, что её роль в нынешнем социальном движении постепенно сведётся к роли Григория Гапона накануне первой русской революции – организатора и утилизатора протестных настроений. Королевская понимает: шаг вправо или влево неизменно обернётся новыми неприятностями для дедушки угольной промышленности, близкого к Наталье Юрьевне Виктора Полтавца. А начнутся неприятности у Полтавца – начнутся они и у Королевской.

Королевская сегодня – это Тимошенко 12-летней давности. Помните, как Тимошенко сдала своего партайгеноссе Лазаренко и заняла его нишу? Помните чаепитие у Кучмы? Помните историю раскола «Громады» и создания «Батьківщини»?Естественно, для многих людей внутри БЮТ главное – не допустить Королевскую к руководству. Иначе мы увидим совершенно иной БЮТ и другую «Батьківщину». Например, без Турчинова.

На электоральное поле Тимошенко сегодня будут претендовать около десятка партий – «Фронт змін»Арсения Яценюка, УДАР Виталия Кличко, «Свобода» Олега Тягнибока, «Наша Украина» с её ющенками, наливайченками, кириленками и прочими группами влияния, Анатолий Гриценко и – для пущего веселья – Олег Ляшко. Каждый из них в той или иной степени будет эксплуатировать либо имя Тимошенко, либо её старые слоганы – к примеру, лозунг о справедливости, которая есть и за которую надо бороться. Но вряд ли кто-то сможет адекватно заменить Тимошенко по уровню харизмы и энергетики.

Суд над Тимошенко – по большому счёту – стал серьёзным звонком для олигархов, сформировавшихся во времена первичного накопления капитала. То, что Тимошенко оказалась в тюрьме, является сигналом: в Украине не действует круговая порука и нет неуязвимых. На её месте могут оказаться и другие. Возбуждение уголовного дела против Леонида Кучмы – это ещё один сигнал: не исключено, что приватизационные процессы 90-х годов могут быть пересмотрены и объявлены незаконными. Традиционные предохранители, действующие в украинской политике, в 2011 году перегорели. Если Януковича ещё несколько лет тому назад считали ставленником олигархов, то сегодня он стал угрозой для олигархов. В том числе и для Тимошенко – олигархи бывшими не бывают.

Когда в своё время Леонид Кучма наступил на права и вольности олигархов (сразу после президентских выборов 1999 года), он получил серьёзнейший удар в ответ – в виде дела Гонгадзе и кассетного скандала. Не исключено, что сейчас оппозиция сможет получить подпитку со стороны олигархических кругов внутри Украины. Но вопрос – кто? Королевская? Вряд ли.. Гриценко? Он слишком интеллигентен. Тягнибок? Он слишком радикален в высказываниях. Ляшко? Уж слишком экстравагантен. О «Нашей Украине» и «За Украину» не говорю – это материал не для политологов и политических технологов, а для политических паталогоанатомов.

Скорее всего, ставки будут разделены. Одни (Пётр Порошенко, Николай Мартыненко, возможно, Ринат Ахметов) будут ставить на Арсения Яценюка. По некоторым данным, Яценюк в сопровождении Петра Алексеевича уже посетил Брюссель и провёл ряд переговоров в качестве лидера украинской оппозиции. Для власти Яценюк – весьма удобная фигура. Он многословен, амбициозен, высокомерен. У него существует электоральный порог в 14%, который он вряд ли сможет преодолеть. Против него легко воевать и легко в любой момент безболезненно спрятать от глаз людских. Он – не Тимошенко, арест которой вызвал ажиотаж. Если завтра Арсения Петровича не пустят в телевизор – народ не замети т потери бойца. Выступит по ТВ – обыватель подумает: «Отлично!». Не выступит – «Ещё лучше!». Яценюк легко утомляется, он не сможет – подобно Тимошенко – ездить по 6 – 7 районам в день, выдерживая по 10 – 15 выступлений. Он – барин, молодая копия стареющего Ющенко. И окружение лепит из Яценюка именно второго Ющенко – с мессианскими подходами, с желанием одним махом решить все проблемы и т.д.

Уже сейчас в среде «Фронта» назревает конфликт между «старыми» фронтовиками (теми, кто формировал штабы Арсения Яценюка в 2009 – 2010 годах и нёс на себе тяготы и лишения партийной работы) и новыми адептами – Николаем Мартыненко, Романом Зварычем, Лесей Оробец и другими. «Старики» недовольны массовым интересом политиков, ещё вчера славословивших Ющенко, к новому проекту, чувствуя конъюнктурный подход. Отказать новичкам Яценюк не может – ему катастрофически не хватает узнаваемых, публичных людей. Но и список – не резиновый. Придётся кем-то жертвовать. Кем? Скорее всего этот вопрос будет решать не Арсений Петрович, а другие люди, финансирующие проект.

Кто-то будет делать ставки на Виталия Кличко. В частности, появилась информация о том, что интерес к финансированию кампании Кличко проявляет Виктор Пинчук. Кличко – это легенда. Виталию не обязательно появляться на людях – вместо тезисов политической программы людям можно просто транслировать наиболее успешные бои боксёра. Он – в отличие от Яценюка – довольно прост в общении. Пусть немного косноязычен, но это ему простят. Опять же – его вряд ли кто-то может обвинить в коррупции (а по Яценюку в его родных Черновцах уже начались активные действия – с требованием вернуть жителям то, что было отнято людьми Арсения Петровича, в том числе экс-мэром Федоруком и директорами местных рынков; называется сумма – ни много, ни мало – в 2 миллиарда североамериканских долларов).

Я говорю о крупных ставках. Будут ставки и помельче. Но ясно одно: говорить о единстве оппозиции не придётся. Оппозиция будет наступать на власть четырьмя колоннами. И либо перессорится, либо найдёт пятую колонну – внутри власти. Скорее всего, этой пятой колонной может оказаться чиновничество, недовольное «закручиванием гаек», реформами, нововведениями и т.д., а особенно – борьбой с коррупцией. Ведь только за последние полтора года арестованы свыше 500 чиновников разного уровня – за коррупционные действия. Любой чиновник скажет, что сегодня меры ужесточились, появился страх. Александр І, придя к власти после мартовского переворота 1801 года и убийства своего отца-реформатора Павла Петровича, очертил свою политическую платформу фразой: «При мне будет, как при бабушке». Имелось в виду, как при Екатерине ІІ с блеском и роскошью двора, соблюдением привилегий дворянства и безграничной коррупцией в среде чиновничества.

«При нас будет, как при бабушке», - будут посылать сигналы новоявленные лидеры оппозиции чиновникам, олигархам и прочим заинтересованным лицам, имея в виду, что они станут достойными продолжателями стиля и методов руководства, апробированных при Юлии Тимошенко.

…Только вот вряд ли кто-то из них хотел бы возвращения Тимошенко. И в этом – драма Юлии Владимировны. Сегодня она интересна больше Европе, чем Украине. А парадокс состоит в том, что нынешней власти выход Тимошенко на свободу выгоден более, чем оппозиции.

Кость Бондаренко, Институт украинской политики