В Нежине легковушка въехала в дерево: есть жертвы

09:38, 17 ноября 2011
Разное
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Водитель не справился с управлением

В Черниговской области из-за столкновения автомобиля с деревом погибли водитель и пассажир.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

ДТП произошла в Нежине. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и осуществил столкновение с придорожным деревом.

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