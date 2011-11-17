В Нежине легковушка въехала в дерево: есть жертвы
09:38, 17 ноября 2011Разное
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Водитель не справился с управлением
В Черниговской области из-за столкновения автомобиля с деревом погибли водитель и пассажир.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
ДТП произошла в Нежине. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и осуществил столкновение с придорожным деревом.
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