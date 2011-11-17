Министр призвал хотя бы на полгода остановить убийства бездомных животных

Министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ призвал мэров городов «хотя бы на полгода» остановить убийства бездомных животных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие меры предпринимает Минэкологии в рамках подготовки Украины к проведению финала чемпионата Европы по футболу 2012 года и в связи с требованиями европейских общественных организаций гуманно относиться к бездомным животным.

«Я обращаюсь ко всем мэрам городов: давайте на полгода приостановим это страшное ужасное отношение к животным и постараемся сделать «Стоп!» этим смертям хотя бы на полгода», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

При этом он сообщил, что в 2012 году в Киеве и Чернигове будут построены приюты для бездомных собак.

«Мы с общественными организациями и международными, и украинскими, начинаем в 2012 году строительство приютов для собак. Вы знаете, что вопрос того, как обходятся с бездомными животными, достаточно проблемный, ведется их убийство», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Он отметил, что под строительство этих приютов в Киеве и Чернигове уже выделена земля и разработаны проекты.

Кроме того, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что встречался с представителями общественных организаций Великобритании, которые занимаются защитой собак, а также намерен встретиться с немецкими зоозащитниками.

«Мы идем навстречу и строим приюты», - добавил министр.

Также Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что Минэкологии выделит средства тем крупным городам, которые подготовят проекты по строительству приютов.

Как сообщал УНИАН, газета “Сегодня” (№250 от 8 ноября) писала, что в Пирогово планируют построить еще один приют для 1,5-2 тыс. животных.

По данным издания, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что, согласно новой национальной программе, приюты европейского уровня создадут в крупнейших городах страны, а пилотный проект реализуют в столице. Сейчас есть уже примеры, когда городские коммунальщики попросту отлавливают собак и убивают.

По словам президента Международного общества защиты животных «SOS» Тамары ТАРНАВСКОЙ, в Пирогово планируют достроить к старому еще один приют на 1500-2000 животных со стерилизационным центром.

«Минэкологии действительно делает все зависящее от них, впервые вижу желание чиновников помочь. Они выделят на проект 6 млн. грн., но об участке земли переговоры пока идут безрезультатно», - сказала она.

«Чтобы решить этот вопрос, необходимо 4-6 месяцев, говорят в мэрии», - писала газета.