В ялтинском ущелье Уч-Кош горит около 80 гектаров

По состоянию на утро сегодняшнего дня, площадь пожара в ялтинском ущелье Уч-Кош (Большая Ялта, Крым) составляет около 80 гектаров, в его ликвидации принимают участие 477 человек и 34 единиц техники, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По данным крымских спасателей, в ликвидации пожара, в частности, принимают участие 239 бойцов МЧС, 102 сотрудника органов внутренних дел, 130 сотрудников лесхоза, вертолет Ми-8 и т.д.

«Тушение пожара осложняется в связи со сложным рельефом горной местности, порывистым ветром до 20 метров в секунду, частым изменением направления ветра, невозможности работы на крутых склонах (более 70 градусов), что представляет реальную опасность для личного состава, отдаленностью водоисточников, невозможности подъезда техники», - отметили в МЧС Крыма.

По состоянию на утро 2 августа создано 7 боевых участков. Площадь пожара составляет около 80 гектаров. Пожар в настоящее время не распространяется, заверяют крымские бойцы МЧС.

С целью недопущения распространения пожара организовано наблюдение, патрулирование по периметру и тушение отдельных очагов пожара. "Угрозы для жизни крымчан и гостей полуострова нет", - отметили спасатели.

Как сообщалось, пожар горно-лесном заповеднике Уч-Кош начался 30 июля.

За прошедший месяц это восьмой пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Причины пожаров установит следствие.