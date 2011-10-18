Приоритетом для киевской власти Попов считает теплые батареи

В этом году на обновление теплосетей города было потрачено свыше 200 миллионов гривен. Это рекордная для Киева сумма. Но, по мнению председателя КМДА Александра Попова, этого недостаточно. Как сообщает пресс-служба КГГА, Попов недоволен тем, как город подготовился ко вхождению в отопительный сезон. Ведь, невзирая на меры по предотвращению аварий и проведения испытаний, после подачи теплоносителя в начале октября были обнаружены порывы на теплосетях. Потому и доныне некоторые киевляне вынуждены оставаться без отопления в своих домах.

«Ликвидацию аварий на теплосетях должен лично контролировать Александр Мазурчак. Ежедневно выезжать на аварийные участки и докладывать мне о состоянии выполнения работ», – сказал Александр Попов.

Председатель КГГА отметил, что необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать порывы и подать тепло в жилье киевлян.

Также он отметил, что сейчас решение этого вопроса является приоритетом для киевской власти на всех уровнях: от района до города.