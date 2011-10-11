В чем они виноваты? Слово в защиту украинских силовиков

1 октября полиция Нью-Йорка задержала более 700 человек, которые пытались перекрыть автомобильное движение на Бруклинском мосту в знак протеста против действий влиятельных финансовых институтов США, которые, по их мнению, привели США к экономическому кризису. На десятки демонстрантов полицейским пришлось надеть наручники, впоследствии их увезли на трех автобусах.

5 октября прошли массовые беспорядки в столице Греции Афинах. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, невольными жертвами чего стали и украинские журналисты, которые наблюдали за происходящим.

В августе этого года британская полиция арестовала 450 человек по подозрению в причастности к организации погромов.

В статье 39 нашей Конституции отмечается, что «граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления». Предлагаю перечитать статью. Там исчерпывающе сказано: «мирно, без оружия».

У украинских силовиков - немало проблем, и операция с уничтожением чеченских киллеров в Одессе в начале октября эти проблемы высветила. Однако других силовиков в Украине нет.

В чем виноваты силовики «Беркута» и «Грифона», ненависть к которым в отдельных изданиях буквально «зашкаливает»? Они «запаковали» десятки сторонников Тимошенко, или применили газ, как их коллеги в Нью-Йорке и Афинах? Они виноваты в том, что они выполняют присягу? В том, что, как это и предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством Украины, воспринимают решение судьи Родиона Киреева как безоговорочное и безусловное для выполнения?

Одни и те же действия силовиков во исполнение решения суда кое-кто в обществе оценивает исключительно через призму политической целесообразности. Вспомним, как в июле этого года после печально известных событий во Львове местный суд запретил акции всех политических сил и общественных организаций ко дню освобождения этого города от фашистской армии. «Беркут» и тогда исполнял решение суда, что нареканий не вызывало. Но приближается дата 14 октября, когда правые радикалы «Свободы» традиционно анонсируют свой марш в Киеве. Если такой марш будет запрещен судом, а «Беркут» обеспечит выполнение решения суда, найдут ли его действия общественную поддержку?

Пока наше общество не научится уважать работу тех, кто выбрал профессией соблюдение правопорядка, шансов называться европейским у него нет.

Вячеслав Пиховшек.