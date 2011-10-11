Табачник уже и Ивана Поддубного «отдал» России

Вот и отметила Украина 140 лет со дня рождения выдающегося спортсмена, шестикратного чемпиона мира по «французской борьбе» (греко-римская) Ивана Поддубного, уроженца села Красенивка, что на Черкащине. Все торжества 8 октября ограничились мероприятиями в «Мамаевой Слободе», организованными фондом Николая Томенко «Рідна країна», КГГА и Центром народоведения «Казак Мамай». Правительство, как говорят в народе, «как в рот воды набрало». А жаль. В украинской спортивной истории этот человек занимает главное место. Ведь до сих пор, если мне не изменяет память, шесть раз подряд никто из украинцев не становился чемпионом мира нив одном из видов борьбы. Ивану Максимовичу это удалось.

По логике, с идеей вспомнить Поддубного на общенациональном уровне должно было бы выступить Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины во главе с министром Дмитрием Табачником. Однако, тут оказывается есть определенные преграды – господин министр считает его россиянином, а не украинцем. Такие выводы, я сделал, пересматривая книгу «Все о России», где он - один из авторов. Вспоминая Поддубного, авторы констатируют следующее: «Именно Иван Поддубный показал всему миру, что самые сильные люди живут в России. В самом имени непобедимого борца слышна была Россия». Должен заметить господину Табачнику, что он вместе со своими коллегами ошибается – Иван Поддубный показал всему миру, что самые сильные люди живут в Украине. Кстати, это самое четыре раза, уже в XXI-м веке, подтверждала команда стронгменов во главе с Василием Вирастюком, получая в борьбе звание самой «Сильной нации в мире». Не припоминаю, чтобы эти соревнования выигрывали россияне, но верю, что у них еще все впереди.

Также стоит помнить, что Иван Поддубный никогда не считал себя россиянином, а постоянно отмечал, что он - из украинского казацкого рода. В 1895 г., когда Иван отправился из родного села в Крым, отец, давая установки сыну, заметил: «Помни, Иван, что роду ты по отцу-матери казацкого, запорожского, и что казаку честь дороже матери, дороже отца родного. Запомни, Иван, продашь честь – не сын ты мне, и я не отец тебе».

Сын придерживался родительских установок, прославив свой род на весь мир и никогда не забывал, что является украинцем, за что, собственно, и пострадал в советское время. Когда в СССР проходила паспортизация населения, ему выдали паспорт, где в графе национальность было отмечено «русский». Поддубный, не соглашаясь с этим, обратился в милицию с требованием исправить ошибку, но получил отказ, тогда он сам зачеркнул «русский» и сверху написал «украинец», за что впоследствии попал в НКВД по обвинению «в украинском национализме». После двух недель допросов его выпустили, но на память от допросов на всю жизнь остались рубцы на спине. Когда кто-то спрашивал об их происхождении, борец отвечал: «Это когда-то так меня учили в НКВД «ленизму» (из-за безграмотности не произносил слова «ленинизм»). За язык и за паспорт».

Такие факты из биографии Поддубного знает практически каждый любитель спорта в Украине. Правда, отдельные россияне упрямо считают его российским борцом, потому что он значительную часть своей жизни прожил в кубанском местечке Ейск, где собственно и похоронен. Им по-видимому тяжело осознать, что такая легендарная личность была выходцем из «Малороссии».

Думаю, такие личности в нашей истории имеют право на то, чтобы их вспоминали не в ограниченном кругу знатоков истории украинского спорта, но и на государственном уровне. Для этого не нужно никаких парадов, фейерверков, демонстраций – стоит показать несколько документальных фильмов о его жизни и спортивных достижениях на центральных телеканалах, организовать какой-то детско-юношеский турнир его памяти по борьбе (взрослый проводится) – это не требует больших финансовых затрат и усилий.

В настоящее время в Украине сложилась какая-то парадоксальная ситуация с отмечанием круглых дат в отечественной истории. Нынешней власти интересны только те исторические периоды и фигуры, которые имеют отношение к советской эпохе, или пророссийские по своей сути. Судите сами: в этом году на всеукраинском уровне мы уже отмечали День победы, под это событие Верховная Рада даже приняла, а Президент подписал неконституционный закон, вспомнили память погибших по случаю 70-летия начала Великой Отечественной войны, при этом вопрос был так выкручен политиками, что одних стоит вспоминать, других – нет. Недавно опять вся Украина отмечала 70-летие зарождения Партизанского движения в Украине. Более того, даже звание Героя Украины получили Богдан Ступка и митрополит УПЦ МП Владимир, вектор работы которых направлен в сторону России.

В то же время власть проигнорировала празднование на всеукраинском уровне 125-летия со дня рождения известного историка Ивана Крипьякевича, 155-летие писателя Ивана Франко, 145-летие историка Михаила Грушевского, 170-летие историка, общественного деятеля Михаила Драгоманова, 120-летие поэтов Юрия Клена и Павла Тычины. Я уже молчу о 120-летии основателя ОУН Евгения Коновальца. Но наиболее ошеломляющей была весть, что Украина не будет со всеми почестями праздновать свою 20-тую годовщину Независимости из-за недостатка средств. Тогда правительственные чиновники заявляли, что нужно экономить в условиях сложной экономической ситуации – а недавно выбросили сотни тысяч долларов на открытие НСК «Олимпийский». Один только визит певицы Шакиры обошелся, по информации СМИ, около 500 тысяч долларов. Мне кажется, что это событие менее знаковое, чем празднование Независимости, по крайней мере во всех цивилизованных странах именно этому празднику уделяют больше всего внимания, а о круглых датах – нечего и говорить.

Между тем все перечисленные мной люди в разные периоды работали на благо украинского народа, отдельные из них с оружием в руках боролись за нашу независимость. Теперь о них вспоминают лишь в тех регионах, откуда они родом, – по крайней мере, так было в большинстве случаев в 2011 году.

Грустно, что власть не уважает всех, кто служил украинской государственности, а делает это избирательно.

Владимир Гинда, историк