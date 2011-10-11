В Крыму столкнулись два «Москвича»: погибли 5 человек

Сегодня в 4.40 вблизи с. Краснодольное Джанкойского района Крыма на автотрассе Харьков – Симферополь произошло столкновение двух легковых автомобилей „Москвич”.

Как сообщает пресс-служба МЧС, вследствие дорожно-транспортного происшествия 5 человек погибли и один пострадал, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Джанкойскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в АРК.