В Крыму столкнулись два «Москвича»: погибли 5 человек
08:56, 11 октября 2011Разное
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Еще один - в больнице
Сегодня в 4.40 вблизи с. Краснодольное Джанкойского района Крыма на автотрассе Харьков – Симферополь произошло столкновение двух легковых автомобилей „Москвич”.
Как сообщает пресс-служба МЧС, вследствие дорожно-транспортного происшествия 5 человек погибли и один пострадал, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Джанкойскую центральную районную больницу.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в АРК.
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