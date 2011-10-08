Силач из Прикарпатья 50 секунд тянул за собой 38 тонн

Прикарпатский стронгмен Назар ПАВЛИВ установил новый рекорд, протянув грузовики с асфальтоукладчиком весом 38 тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала силач потянул 20-тонную цистерну, затем сдвинул с места тягач с пустой платформой, дальше платформу загрузили небольшими грузовиками. После этого - пассажирским автобусом. И в конце на грузовик припарковали асфальтоукладчик, которые в сумме дали 38 тонн и спортсмен их протянул на более чем 8 метров.

В общей сложности Н.ПАВЛИВ сделал шесть попыток, во время которых тянул несколько грузовиков, и грузовой тягач, с разной техникой на нем. Перед рекордом Н.ПАВЛИВ сдвинул тягач с места, но на отметке 1,1 метра разорвался трос. Однако он не сдался, и, заменив трос, протянул груз еще на несколько метров. И в конечном итоге он протянул груз на 8,67 метра за 49,56 секунды.

После установления рекорда Н.ПАВЛИВ сообщил журналистам, что «в Украине приближается праздник 14 октября, День Покровы, казачества, украинского войска». «И я хотел этим подтвердить, что у нас в Украине вот еще до сих пор есть казаки. И в дальнейшем мы будем стараться прославлять не только наш город, область, Украину», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, раньше стронгмен сдвигал с места военный истребитель, тянул «Карпатский трамвай» и толкал ядро на самой высокой горе украинских Карпат - Говерле. В установлении очередного достижения спортсмену помогли руководство и работники «Ивано-Франковского облавтодора».

Справка УНИАН. Н.ПАВЛИВ работает в главном управлении финансов Ивано-Франковской облгосадминистрации.