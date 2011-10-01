Впервые на обложке арабского журнала девушка в бикини (фото)

Главный редактор арабского глянцевого журнала Lilac Яра Машур давно известна своими смелыми выступлениями с целью сломать стереотипы. На обложке нового номера журнала, казалось бы, немыслимое - девушка в бикини.

Новый образ арабской девушки представила 22-летняя Худа Наккаче (Huda Naccache) из Хайфы, Израиль.

«С тех пор, как я 10 лет назад учредила журнал Lilac в Назарете, я начала ломать запреты в отношении женщин в обществе. Я работала для того, чтобы вдохновить и освободить женщин. Худа - первая арабская модель, появившаяся в бикини на обложке арабского журнала. Lilac - первый арабский журнал, который разместил на своей обложке девушку в бикини», - рассказала Яра Машур изданию MailOnline.

«Но это не значит, что я призываю другие арабские издания последовать моему примеру, - сразу предостерегла она. - Я десять лет шла к тому, чтобы арабские женщины получили больше прав и свобод на Ближнем Востоке».

Героиня обложки горда своим появлением: «Я очень горжусь, что я первая, кто решился надеть бикини и сняться для обложки журнала».

Она считает необходимым объяснить: «Я профессиональная модель, и это должно быть частью обычной работы для меня. Я поняла, что если хочу добиться успеха, я должна выбрать ту работу, которую хочу делать, я поговорила с родителями, и они поняли и приняли мою точку зрения. Я никогда и ничего не сделала бы без их благословения», - приводит ее слова сайт Tata.ru.