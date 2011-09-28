У Кучмы родилась внучка

В семье бизнесмена Виктора ПИНЧУКА и дочери экс-президента Леонида КУЧМЫ Елены ПИНЧУК родила дочь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Виктора и Елены ПИНЧУК.

Сообщается, что 28 сентября Е.ПИНЧУК родила дочь.

Роженица и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Пресс-служба также отмечает, что это четвертый ребенок в семье ПИНЧУК. Кроме новорожденной, в семье есть еще трое детей – Мария, Роман (от предыдущих браков - УНИАН) и общая дочь Екатерина.