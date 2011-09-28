У Кучмы родилась внучка
13:11, 28 сентября 2011Разное
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В семье бизнесмена Виктора ПИНЧУКА и дочери экс-президента Леонида КУЧМЫ Елены ПИНЧУК родила дочь.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Виктора и Елены ПИНЧУК.
Сообщается, что 28 сентября Е.ПИНЧУК родила дочь.
Роженица и новорожденная чувствуют себя хорошо.
Пресс-служба также отмечает, что это четвертый ребенок в семье ПИНЧУК. Кроме новорожденной, в семье есть еще трое детей – Мария, Роман (от предыдущих браков - УНИАН) и общая дочь Екатерина.
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