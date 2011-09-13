Украинский спецназ покажет себя под Москвой

Украинская команда примет участие в международном турнире на кубок Совета коллективной безопасности ОДКБ среди сотрудников специальных подразделений силовых структур государств - членов ОДКБ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОДКБ, турнир по Комплексному единоборству пройдет 16-18 сентября в Московской области (Одинцовский р-н, спортивный центр «Горизонт») под девизом «Спецназ мира против терроризма и наркоугрозы».

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

В соревнованиях примут участие около 150 человек, представляющих силовые ведомства государств - членов ОДКБ. Также свое мастерство продемонстрируют команды гостей турнира из Вьетнама, Украины, Молдовы.

В рамках турнира спецназ внутренних войск МВД Российской Федерации выступит с показательной программой по освобождению заложников.

Комплексное единоборство как качественно сбалансированный набор силовых технических приемов и действий является наиболее перспективным видом спорта для личного состава специальных силовых структур государств - членов ОДКБ. Международный турнир по Комплексному единоборству проводится с целью пропаганды Комплексного единоборства среди молодежи как эффективного средства подготовки к службе в правоохранительных органах и вооруженных силах, укрепления дружественных спортивных связей между сотрудниками специальных подразделений силовых структур государств - членов ОДКБ в целях повышения их профессиональной подготовки.

Ожидается, что на финальных поединках и закрытии турнира 18 сентября будет присутствовать Генеральный секретарь ОДКБ Николай БОРДЮЖА.