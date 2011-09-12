Как и почему избили первого заместителя министра обороны Украины

Некриминальная новость

На прошлой неделе в Украине было так много громких и интересных новостей, что для какой-нибудь спящей страны старой Европы хватило бы на целый год. Но в отличие от моих коллег журналистов, для меня главным событием стало избиение и ограбление в минувшую пятницу в подъезде собственного дома первого заместителя министра обороны Украины, генерал-полковника Владимира Можаровского.

Жизнь на неохраняемой территории

Итак. Силовой чиновник, в подчинение которого находится более четверти миллиона вооруженных и обученных убивать (профессионально и специально) людей, который управляет сотнями тысяч единиц военной техники и миллионами единиц разного оружия, усталый, после работы, приехал домой, отдохнуть в кругу семьи – любящей жены и детей.

Заходит он в подъезд – думаю, что живет не в спальном, проблемном районе, в доме есть, видимо консьержка, камеры наблюдения – ох, наверно, наивный я человек! И… получает от каких-то двух уродов, как говорит полуофициальное лицо из центрального госпиталя Министерства обороны Украины, по «голове кости черепа». А затем, после ограбления, лежит «весь в крови», ожидая приезда «руководства главного и районного управления милиции».

Наделенный колоссальными, необычными для рядового обывателя конституционными правами легитимный «силовой чиновник», главная задача которого обеспечить мирный сон детей, женщин, бабушек и всех граждан страны, защитить народ от агрессии, терроризма, супостатов и врагов нации, без портфеля и денег (их украли) валяется, как бомж, недееспособный на лестничной клетке.

Диагноз, оценка и итог

Эту новость я назвал «некриминальной». Так как никакого отношения этот позорный для государства трагический случай к уголовному преступлению не имеет.

Эта новость, по мне, во-первых, метафизическая! Она и диагноз, и оценка, и итог, и черта, через которую переступила наша украинская, двадцатилетняя Независимость и способность политической элиты построить государство – высшую ценность самоорганизации общества, нации, народа, территории.

Во-вторых, «избиение генерала Можаровского» - это результат «титанических усилий» политического руководства страны по реформированию и строительству Вооруженных Сил Украины. Ведь во все времена, при любом политическом режиме армия, военная политика является стержнем, основой, «оселком», краеугольным камнем, на котором строится вся политическая надстройка государства.

А в результате через двадцать лет после обретения независимости даже первому заместителю министра оборону стало опасно для жизни жить на неохраняемой территории! То есть дожили до чудесного времени, когда надо выставить караул, часовых (вместо консьержки) в доме генерал-полковника.

И не где-нибудь, а столице нашего государства!

А что бы сделал маршал Жуков?

Спрашиваем, какая реакция, - нет, не общества, не СМИ и не руководства милиции. Нам, гражданам страны, было важно узнать, как в этой форс-мажорной ситуации ведут себя коллеги генерал-полковника, первого заместителя министра – в первую очередь, его старший начальник – министр обороны…

Так вот! Мы узнали, что государственное мышление первого военного чиновника страны заключается в том, что главное надо прикрывать собственную задницу. «Никаких служебных документов у него в портфеле не было», - поспешил на пресс-конференции заявить Михаил Ежель.

А мы то, миллионы простых обывателей, все были уверены (как и вы, господин министр) в том, что первый заместитель министра обороны, возвращаясь домой, в своем личном служебном портфеле, нес кондиционного цыпленка, полкилограмма ливерной колбасы, три помидора, огурец и пол-литра «Хортицы».

Товарищ Ежель! На литературном языке это формулируется так: «принимать меры к тому, чтобы не отвечать за возможные последствия».

А что бы было, если бы министр обороны Украины был не «подлым трусом – котом Леопольдом»!? Через полчаса после избиения своего первого заместителя он поднял бы по тревоге полк спецназа и батальон войсковой разведки, взял под контроль вокзалы и поезда, вместе с автобусами и самолетами, и нашел тех, кто избил и обокрал генерал-полковника Владимира Можаровского.

Конечно, автор утрирует. Считайте, что это журналистская гипербола. Но, черт возьми, все время вспоминаю фильм Сергея Урсуляка «Ликвидация» о криминальном разгуле в послевоенной Одессе и решении маршала Победы «ликвидировать» проблему.

Армия в Украине, как политический институт потеряла голос, ей вырезали и язык, и гортань. Ее командиры и начальники ничем не отличаются от нашей украинской партикулярной, компрадорской элиты. И не потому, что в Украине нет Наполеонов, Нельсонов и генерала Лебедя.

Украинская армия – это корпорация со своими собственными интересами, во главе которой стоят заезжие преторианцы. Впрочем, армия, как известно от классиков – зеркало, «сколок» общества. Потому генерал-полковников в Украине и избивают в подъезде собственного дома.

Виктор Тимошенко, полковник запаса