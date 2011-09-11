Ярославская авиакатастрофа может повториться в Украине?

Правительственная комиссия РФ рассматривает сразу несколько версий крушения, которое потерпел самолет с хоккеистами "Локомотива". Об этом сообщает ТСН.

"Мы рассматриваем две версии - технический отказ самолета и человеческий фактор. Топливо, которым заправлялся самолет, арестовано", - заявил заместитель главы Минтранса России Валерий Окулов.

В то же время официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин также подтвердил, что следствие рассматривает две версии катастрофы. Он также не исключил того, что топливо, которым заправлялся самолет, могло быть некачественным."Следователи завершили осмотр места катастрофы и фиксацию следов авиакатастрофы. В качестве основных версий рассматривается техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. В аэропорту следователи изъяли образцы топлива и документацию о состоянии аэродромного оборудования."

"Версии на самой начальной стадии расследования - дело неблагодарное. Слышал, кто-то считает причиной перегрузки самолета. Кто-то кивает на некачественное топливо, на отказ одного из двигателей, на "старость" машины. Надеюсь, черные ящики помогут прояснить причины трагедии", - заявил член правления Всемирного фонда безопасности полетов (FSF), президент Консультативно-аналитического агентства "Безопасность Полетов" Валерий Шелковников.

В свою очередь Международный авиационный комитет сообщает, что в аэропорту Ярославля запретили заправлять самолеты местным топливом.

"Предварительная обработка информации позволяет определить, что перед взлетом самолета стабилизатор был установлен в положение 8,7 градуса и закрылки самолета установлены во взлетное положение - 20 градусов. Двигатели работали до момента столкновения с препятствиями. Также начался анализ топлива. В аэропорту Ярославля запретили заправлять самолеты местным топливом", - говорится в сообщении комитета.

Главным поставщиком топлива для аэропорта в Ярославле является ОАО "Рязанский нефтеперерабатывающий завод" (ТНК-BP). Кстати, эта компания поставляет топливо многим авиакомпаниям - и не только в России. В частности, ее услугами пользуется ведущая украинская компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Поэтому, если версия с "некачественным" топливом подтвердится, авиакатастрофа, вроде той, что произошла в России, может повториться и в Украине.

Напомним, 7 сентября под Ярославлем разбился самолет Як-42, на борту которого находились 45 человек: 37 хоккеистов ярославского клуба "Локомотив" и восемь членов экипажа.