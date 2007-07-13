Что общего у ”Мистецького арсеналу” в Киеве с берлинским рейхстагом?

Компания «Штрабаг» (Strabag, Австрия-Германия) стала победителем тендера на проведение работ по реставрации комплекса «Мистецький арсенал».

Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Государственного предприятия «Мистецький арсенал».

Согласно пресс-релизу, 18 июля в корпусе Старого арсенала (ул. Январского восстания, 28) состоится торжественное подписание договора между ГП «Мистецький арсенал» и компанией «Штрабаг».

В пресс-релизе также сообщается, что компания «Штрабаг» ранее реконструировала немецкий Рейхстаг, здание австрийского Парламента и Исторического музея в Вене.

Как сообщал УНИАН, строительство первой очереди культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» в Киеве обойдется в 1,3 млрд. грн.

По данным проектной организации, разрабатывающей проект комплекса - «УкрНИИпроектреставрация», он будет двухэтажным плюс три подземных этажа.

Общая площадь комплекса вместе с подвальными помещениями во дворе составит 71,4 тыс. кв. м, полезная - 49,3 тыс. кв. м.

Площадь музеев и выставочных залов комплекса составит 17 тыс. кв. м, выставочно-информационного центра, включая концертный зал на 2 тыс. кв. м, - 12 тыс. кв. м., подземный технический блок займет 4 тыс. кв. м, подземный паркинг - 10,3 тыс. кв. м.

Строительный объем комплекса «Мистецький арсенал» составит 651,1 тыс. куб. м, в том числе подземной части - 197,4 тыс. кв. м и атриума - 140,8 тыс. кв. м.