В Донецкой области выдают загранпаспорта нового образца (3 фото)
19:12, 13 июля 2007Разное
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У нового паспорта 25 степеней защиты
В Донецкой обл. получили и начали выдавать первые 920 (из 4 тыс. необходимых) загранпаспортов нового образца. У нового паспорта синяя обложка. Страница данных, на которую наносится информация о владельце паспорта методом лазерной гравировки, изготовлена из многослойного поликарбоната с защитным покрытием. Внутренние страницы паспорта содержат фоновые графические узоры единой национальной тематики, которая воспроизведена в изображении орнаментов и геральдики, характерных для определенных регионов страны, в соответствии с административно-территориальным устройством Украины. В целом в новом паспорте предусмотрено 25 степеней защиты от подделки.
|Гражданка Украины в Донецком городском отделении ВГИРФО фотографируется для заграничного паспорта нового образца
|Старший инспектор ВГИРФО Донецкого РО УМВД Украины, старший лейтенант милиции Екатерина Свиридова (справа) просматривает загранпаспорта нового образца
|Старший инспектор ВГИРФО Донецкого РО УМВД Украины, старший лейтенант милиции Татьяна Ясько демонстрирует загранпаспорт нового образца
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