В Донецкой области выдают загранпаспорта нового образца (3 фото)

19:12, 13 июля 2007
Разное
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У нового паспорта 25 степеней защиты

В Донецкой обл. получили и начали выдавать первые 920 (из 4 тыс. необходимых) загранпаспортов нового образца. У нового паспорта синяя обложка. Страница данных, на которую наносится информация о владельце паспорта методом лазерной гравировки, изготовлена из многослойного поликарбоната с защитным покрытием. Внутренние страницы паспорта содержат фоновые графические узоры единой национальной тематики, которая воспроизведена в изображении орнаментов и геральдики, характерных для определенных регионов страны, в соответствии с административно-территориальным устройством Украины. В целом в новом паспорте предусмотрено 25 степеней защиты от подделки.

Гражданка Украины в Донецком городском отделении ВГИРФО фотографируется для заграничного паспорта нового образца

Старший инспектор ВГИРФО Донецкого РО УМВД Украины, старший лейтенант милиции Екатерина Свиридова (справа) просматривает загранпаспорта нового образца
Старший инспектор ВГИРФО Донецкого РО УМВД Украины, старший лейтенант милиции Татьяна Ясько демонстрирует загранпаспорт нового образца
Фото Валерия Белокрыла / УНИАН
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