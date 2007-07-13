В Донецкой области выдают загранпаспорта нового образца (3 фото)

В Донецкой обл. получили и начали выдавать первые 920 (из 4 тыс. необходимых) загранпаспортов нового образца. У нового паспорта синяя обложка. Страница данных, на которую наносится информация о владельце паспорта методом лазерной гравировки, изготовлена из многослойного поликарбоната с защитным покрытием. Внутренние страницы паспорта содержат фоновые графические узоры единой национальной тематики, которая воспроизведена в изображении орнаментов и геральдики, характерных для определенных регионов страны, в соответствии с административно-территориальным устройством Украины. В целом в новом паспорте предусмотрено 25 степеней защиты от подделки.

Фото Валерия Белокрыла / УНИАН