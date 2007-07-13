Ивеко врезался в ЛАЗ: пострадали 11 человек

В г. Калуш Ивано-Франковской области при столкновении автобусов пострадали 11 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июля в 13.55 по ул. Степана Бендеры. Рейсовый микроавтобус "Ивеко", в котором находились 22 пассажира, из-за порыва автомобильной покрышки столкнулся с автобусом "ЛАЗ", который находился на обочине дороги без пассажиров.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.

***Всего за прошедшые сутки на территории Украины зарегистрировано 173 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 14 человек и 236, - травмированы.