В Киеве высажена самая длинная в Европе аллея сакур

3 сентября в Киеве, в одном из самых популярных мест отдыха жителей Деснянского района парка Киото руководство столичной государственной администрации совместно с членами японской делегации высадили аллею сакур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам руководителя столицы Александра ПОПОВА, аллея сакур в парке Киото станет одной из самых длинных в Европе.

«30 лет тому назад было принято решение об основании парка Киото. Это было сразу после подписания соглашения о сотрудничестве и развитии Киева и Киото – культурной столицы Японии. В этом году дружбе городов-побратимов исполняется 40 лет. В честь этого мы совместными усилиями создадим аллею сакур в парке Киото», - отметил А.ПОПОВ.

Он сообщил, что этот парк реконструирован и пообещал на этом не останавливаться.

«Кроме сакуры, в парке будут высажены другие традиционные японские растения. Убежден, что вскоре этот парк станет одним из наилучших в столице», – подчеркнул руководитель Киева.