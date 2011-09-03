АМК расследует повышение цен на горючее
05:27, 03 сентября 2011Разное
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Уже есть крайние
Антимонопольный комитет Украины продолжает расследование необоснованного повышения цен на горючее в стране.
Об этом первый заместитель председателя АМК Рафаэль КУЗЬМИН заявил в ходе интернет-конференции, сообщила УНИАН пресс-служба Антимонопольного комитета.
По его словам, АМК принял решение о привлечении к ответственности за необоснованное повышение цен на горючее ПП "Окко-нафтопродукт", ООО "Континент Нафто Трейд" и ООО "Альянс Холдинг" на 150 млн. грн.
«Расследование относительно действий ПИИ "ЛУКОЙЛ Украина" и СП ООО "Кершер" продолжается. По результатам расследования будет принято соответствующее решение», - отметил Р.КУЗЬМИН.
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