На "марш проституток" вышли более 2 тысяч человек
23:44, 20 августа 2011Разное
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Сообщение из Кейптауна
Около двух тысяч откровенно одетых женщин и мужчин вышли на так называемый "марш проституток" в Кейптауне, сообщает Би-би-си.
Участники марша выразили свой протест против высокого уровня насилия в отношении женщин в ЮАР.
Согласно статистике в период с 2009 по 2010 год в ЮАР произошло более 55 тысяч изнасилований и сексуальных нападений. По данным полиции, количество случаев насилия выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.
Подобные марши проводятся во многих странах мира, в августе подобные акции прошли в Индии и Германии.
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