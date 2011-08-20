На "марш проституток" вышли более 2 тысяч человек

Около двух тысяч откровенно одетых женщин и мужчин вышли на так называемый "марш проституток" в Кейптауне, сообщает Би-би-си.

Участники марша выразили свой протест против высокого уровня насилия в отношении женщин в ЮАР.

Согласно статистике в период с 2009 по 2010 год в ЮАР произошло более 55 тысяч изнасилований и сексуальных нападений. По данным полиции, количество случаев насилия выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Подобные марши проводятся во многих странах мира, в августе подобные акции прошли в Индии и Германии.