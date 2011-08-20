Автобус, водитель которого потерял сознание, насмерть сбил пешехода

В Симферополе автобус, водитель которого потерял сознание, наехал на двух переходивших дорогу человек и столкнулся с тремя автомобилями и прицепом с рекламным щитом - один пешеход погиб, второй получил травмы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МЧС Украины в Крыму.

ДТП произошло во второй половине дня 19 августа.

«Водитель автобуса, двигался по улице Гагарина через пешеходный переход в направлении бульвара Ленина, потерял сознание, совершил наезд на двух пешеходов и столкнулся с двумя "Волгами", "Фольксвагеном" и прицепом с рекламным щитом», - говорится в пресс-релизе.

В аварии погибла женщина-пешеход, личность которой устанавливается. На вид около 50 лет.

Второй пешеход - 16-летняя девушка из Бахчисарайского района - получила закрытую черепо-мозговую трамву и ушиб мягких тканей головы. Такие же травмы, по данным МЧС, у 57-летнего шофера, управлявшего автобусом.