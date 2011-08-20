Что бы случилась с Украиной, если бы Россия вдруг стала цивилизованной?

После московского Майдана

Ну, а если бы в России был демократический режим, - как складывались бы её отношения с Украиной? Мы живём не в 1991 году, чтобы не понимать, что иной раз собачиться могут даже безукоризненно демократические соседи. А тут с одной стороны – демократия, с другой – видимость.

Итак, представим себе, что завтра в России начинается перестройка на манер горбачёвской. Само собою разумеется, что первое же демократическое правительство сразу вспомнит завет Гайдара, что для России нет более важной страны, чем Украина. Однако заявит о себе и позиция общества. Эти две позиции вряд ли будут противостоять, но не будут и совпадать, и, что очень важно, вторая будет заметно менее здравой и благородной, чем первая. Это значит, что правительство будет вынуждено идти на уступки обществу, его предрассудкам. Вообще, рассуждая о возможной демократизации России, полезно помнить, что дух народа там ещё долго будет великодержавным. Больше половины до сих пор жалеют о распаде СССР.

Россия будет желать всё более открываться Украине, а та – закрываться от неё.

Общественность, свободные СМИ России не замедлят подчеркнуть, что в отношениях двух стран начинается новая эра: отныне это будут отношения России, идущей к демократии, с Украиной, идущей от демократии. Украинских правителей выставят в таком – истинном! - свете, что они взвоют. Вот что сразу станет камнем преткновения в отношениях двух стран. А вы думали, что газовые дела и флот? Украина, далее, пронизана российскими теле- и радиоволнами, засыпана российскими газетами и журналами, пленена российской попсой. Овладение Украиной посредством всего этого, окончательное растворение украинства в русскости является почти официальной политикой путинизма, на это не жалеют денег. Продолжит ли демократизирующася Россия эту политику? Если да, то это само по себе сделает российскую демократизацию во многом фиктивной. Тех же щей, да пожиже влей.

Но, по крайней мере, на первых порах все российские рупоры в Украине станут могучими подголосками Москвы, выбравшей свободу. Их не замедлят использовать политические противники режима, который они называют не иначе, как режимом конкретных пацанов.

Демократизирующаяся Россия уже в первые часы воодушевит украинскую оппозицию на такие подвиги, которые удивят её самоё. Увидев перед собой и за собой свободную Россию, миллионы простых людей станут меньше бояться. Конкретным пацанам, короче, будет не до газовой цены. Они будут готовы на любую цену, лишь бы их оставило в покое хотя бы ТВ – российское, вещающее из Москвы, и российское же, вещающее из Киева.

Они искренне не будут понимать, почему Кремль не сможет это обеспечить при всём желании. Таким образом, резко и, видимо, неожиданно для Москвы изменятся условия и обстановка торга. Это будет по-прежнему политический торг, да не совсем такой, к которому привыкли при путинизме. Главное, что будут просить конкретные пацаны за свои уступки, – "невмешательство во внутренние дела Украины", и объяснить им, что вмешательством является само существование демократической России, будет невозможно.

Что дальше? Если пацанам будет суждено продержаться у власти некоторое, достаточно заметное, время, они начнут, наконец, ужимать российское присутствие в Украине. Впервые за 20 лет это станет внутренней политикой Киева. В результате украинство, украинский язык могут почувствовать себя в своём доме свободнее, чем когда-либо. Это будет одним из парадоксов новой эры в украинско-российских отношениях. Впрочем, не таким уж парадоксом. С чисто национальными делами недемократические режимы обычно управляются лучше, чем демократические. Если же в Украине победит Майдан, он тоже не станет мириться с нынешним уровнем российского присутствия, явно опасным для национальной жизни. Российская демократия должна будет как-то реагировать на это… Как? Что она скажет своей общественности, для которой "Русский мир" патриарха Кирилла всё-таки не совсем пустой звук?

Кому вы пожелаете быть президентом демократической России в такой исторической обстановке?

Ну, а как всё же насчёт Черноморского флота? Да при чём тут, слушайте, флот!..

Анатолий Стреляный, Русская служба радио «Свобода»