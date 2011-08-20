Чемпионат мира по намывке золота сегодня проходит в Чехии

Золотоискатели со всего мира примут участие в очередном чемпионате мира по намывке золота, который пройдет 20 августа 2011 года в местечке Златы Горы, расположенном в Йесеницком районе Чехии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал ilovecz.ru.

Соревнования пройдут в трех категориях: мужчины, женщины и дети, где будут участвовать команды, состоящие из трех человек.

Каждый участник должен за 20 минут найти золото в ведре с песком, причем все содержащиеся в песке частицы золота будут наперечет.

Желающие смогут осмотреть экспозицию в музее горного дела, которая посвящена жизни на чешских золотых приисках, в т.ч. действующие модели плавильных печей и новый сруб, где демонстрируются технологии изготовления золота.

Златы Горы (Zlate Hory) - родина матери композитора Франца Шуберта, место, где находятся исторические золотые рудники. Поэтому основной туристический маршрут по этим местам связан с добычей золота.