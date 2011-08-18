5 человек погибли в ДТП под Одессой

Пять человек погибли и один госпитализирован в результате сегодняшнего столкновения автомобиля Opel Vectra с деревом на 25 км автодороги Одесса-Мелитополь.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей Главного управления МЧС в Одесской области, 24-летний водитель легкового автомобиля Opel Vectra по невыясненным причинам не справился с управлением, съехал на обочину автотрассы неподалеку от села Свердлово Коминтерновского района, где столкнулся с деревом.

«Выжить удалось только 24-летнему пассажиру, получившему травмы различной тяжести, который госпитализирован в реанимационное отделение Одесской областной больницы. Причем, для извлечения пострадавшего из покореженного автомобиля спасателям пришлось разрезать гидравлическими ножницами стойки Opel Vectra», - уточнили в МЧС.

Что привело к гибели пятерых мужчин в возрасте 25-30 лет - надлежит определить прибывшим на место происшествия сотрудникам ГАИ и работникам Коминтерновского РОВД.