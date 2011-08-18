Даже «натренированный» российский бизнес бежит из Украины из-за коррупции

Ранее считалось, что привыкшие к всесилию коррупции на родине российские бизнесмены чувствует себя в Украине как рыба в воде. В частности, «многоопытные» российские предприниматели ринулись дружными рядами в Украину сразу после того, как здесь началась приватизация государственных предприятий. Правдами и неправдами они скупили много крупных и средних украинских компаний – нефтеперерабатывающих, газораспределительных, судостроительных, металлургических, торговых и т.д., и т.п.

Однако в последнее время – после прихода к власти команды Януковича – даже, как говорится, повидавшие всякого россияне не выдерживают в Украине и уводят отсюда свой бизнес. В частности, на днях стало известно, что российский сотовый ритейлер «Евросеть» принял решение почти ликвидировать значительную часть своих магазинов в Украине. Об этом сообщил в Twitter менеджер производителя телефонов Fly Евгений Козлов, сославшись на сведения украинского офиса.

Как рассказал затем президент «Евросети» Александр Малис, компанию не устраивает деловая среда в Украине, из-за которой рентабельность бизнеса здесь ниже, чем в России и Белоруссии. Многие местные ритейлеры в отличие от «Евросети» считают возможным не платить налоги, часты полицейские проверки, - пожаловался он.

Надо отметить, что «Евросеть» уже давно сокращает свой бизнес на Украине. В проспекте, выпущенном накануне планировавшегося на апрель 2011 года IPO, «Евросеть» сообщала, что в конце 2008 года у нее было 398 украинских салонов, а в конце 2010 года – лишь 275. Сейчас же, по словам президента компании, их осталось 200 и до конца года закроются еще около 50 самых нерентабельных.

То есть, с конца прошлого года по конец нынешнего число магазинов «Евросети» в Украине уменьшится практически вдвое. А одной из главных причин ухода бизнеса, как следует из слов господина Малиса, является коррупция в Украине. Ведь именно коррупцией можно объяснить уклонение от уплаты налогов многими украинскими ритейлерами, что является, кроме всего прочего, нарушением принципов честной конкуренции. Тогда как салоны «Евросети» подвергаются частым «наездам» со стороны украинских фискальных органов.

Свидетельством очень плохих условий для ведения иностранцами бизнеса в Украине стал и недавно опубликованный обзор компании Cartus(Дэнбери, США), согласно которому наша страна заняла 31-е из 44-х мест среди развивающихся стран, рассматривающихся международными корпорациями в качестве места для организации своего бизнеса. Такие данные основаны на опросе представителей 116 международных корпораций, которые отправляют в другие страны от десятков до тысяч сотрудников в год. Согласно опросу, первое место занял Китай, второе - Индия, третье – Бразилии, четвертое - Россия. В первую десятку также вошли Филиппины, Южная Африка и Вьетнам, которые до этого никогда не были среди первых 25 стран. Ну а Украина оказалась в аутсайдерах даже среди развивающихся стран. Причем понятно, что виной этому опять таки коррупция.

Интересно, что ежегодный рейтинг государств мира, составляемый авторитетной антикоррупционной компанией «Transparency International», был у Украины за 2010 год несколько лучше, чем у России. В частности, Украина имела 2,4 балла и занимала 134 место, а Россия с ее баллом 2,1 была на 154 позиции. Однако данный рейтинг коррупции базируется на опросах и исследованиях, проведенных по сентябрь 2010 года, поэтому на него частично оказала влияние ситуация в стране в 2009 году и в первые месяцы 2010 года, когда в Украине правила предыдущая власть. Поэтому весьма интересно будет сравнить рейтинги Украины и России от «Transparency International» за 2011 год, которые будут обнародованы уже через пару месяцев. Интересно, как объяснят в администрации президента Януковича и в правительстве Азарова, если в этом году Украина «обгонит» Россию по уровню коррупции? А, скорее всего, именно так и случится.

Аркадий Кашуба