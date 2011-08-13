В Северной Осетии погибли двое украинцев

По сообщению Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, на территории Республики Северная Осетия-Алания погибли двое украинцев.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, Генконсульство выясняет информацию об обстоятельствах дела и прорабатывает вопрос о репатриации тел украинцев на Родину.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.