В Северной Осетии погибли двое украинцев

16:33, 13 августа 2011
Разное
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Консульство выясняет обстоятельства

По сообщению Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, на территории Республики Северная Осетия-Алания погибли двое украинцев.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, Генконсульство выясняет информацию об обстоятельствах дела и прорабатывает вопрос о репатриации тел украинцев на Родину.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

 

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