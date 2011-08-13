Цены на бензии и дизтопливо (по маркам)

С 5 по 12 августа средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга, с 5 по 12 августа средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

- бензин А-80 – увеличились на 0,2% - с 9,50 грн./литр до 9,52 грн./литр;

- бензин А-92 – сохранились на уровне 9,95 грн./литр;

- бензин А-95 – сохранились на уровне 10,26 грн./литр;

- дизельное топливо – снизились на 0,2% - с 9,73 грн./литр до 9,71 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.