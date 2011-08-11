Глава правления Индара: «захвата» инсулинового завода не было

Председатель правления ЧАО «Индар» Евгений КОНОНЕНКО заявляет, что никакого «рейдерского захвата» «государственного предприятия» по изготовлению инсулинов не было.

Об этом идет речь в заявлении Е.КОНОНЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой ЧАО «Индар».

В частности, Е.КОНОНЕНКО отмечает, что «в последнее время в стране нагнетается страх, якобы наши диабетики вскоре останутся без лекарств из-за того, что инсулиновый завод «Индар» «находится в руках захватчиков, незаконных владельцев государственного пакета акций». Распространяется информация о том, что акционеры «взяли под контроль предприятие с целью выполнения определенного заказа», собираясь если не продать завод другой фармацевтической корпорации, то построить на его месте торгово-офисный центр».

Эту информацию Е.КОНОНЕНКО называет «сплетнями», и подчеркивает, что «никакого «рейдерского захвата» «государственного предприятия» не было. Государство перестало владеть «Индаром» еще в 2000 году, потому что тогда Фонд госимущества свои 70,7% акций внес в уставный фонд ГАК «Укрмедпром». Эта схема была изобретена еще при президентстве Леонида КУЧМЫ: переданные в ГАК акции госпредприятий автоматически теряют статус государственных. В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Обращаю внимание на то, что на момент знакомства компании с заводом он не был государственным. За восемь лет никто почему-то не возвращал завод в государственную собственность».

По словам Е.КОНОНЕНКО, «законность права собственности акционеров подтвердили своими письмами Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Министерство юстиции Украины. Но, продуцируя в промышленных количествах судебные иски вместо инсулина, бывшей администрации завода удалось на несколько лет оттянуть приход нового руководства. В 2009 году акционерам удалось, наконец, провести собрание, на котором новым руководителем «Индара» был назначен я. Но реализовать это решение было невозможно вплоть до июля этого года, когда ряд судебных споров получил свои решения, которые подтвердили правовую позицию акционеров».

Е.КОНОНЕНКО сообщил, что после того, как в установленном законом порядке 7 июля 2011 года были внесены изменения в Единый государственный реестр относительно нового председателя правления предприятия, «я заключил договор с ГСО МВД об охране завода, и вечером приехал с ними на завод. Нельзя было терять ни часа: мне было известно, что бывшая администрация вывозит с завода важные документы. Но поскольку нас уже там ожидали, и даже заблокировали пятерых милиционеров ГСО в здании завода, их руководству ничего не оставалось, как вызвать «Беркут». Хочу подчеркнуть, что «беркутовцы» освободили коллег, не нанеся никакого вреда производственному оборудованию. Процесс производства инсулина после этого ни на день не перерывался. Завод работает в штатном режиме».

При этом Е.КОНОНЕНКО отмечает, что «бумаги, которые нам остались от бывшей администрации, свидетельствуют о том, что на протяжении последних трех лет фонды завода выводились на создаваемые коммерческие структуры с одноименными названиями «Индар». Консолидировать все эти активы – моя самая первая задача на сегодняшний день, поскольку невозможна нормальная работа предприятия, когда его активы настолько рассредоточены». По словам председателя правления ЧАО «Индар», на одно из таких предприятий переоформлены патенты, торговые марки и ноу-хау – то есть вся интеллектуальная собственность ЧАО «Индар». Другое ООО получило взнос в уставный капитал в виде всего целостного имущественного комплекса ЧАО, то есть им в настоящее время принадлежит недвижимость и оборудование. На третьем ООО сосредоточено производство тех же препаратов, что производит ЧАО, то есть им принадлежит лицензия, сырье и готова продукция. К тому же, одно из таких предприятий передало в аренду другому ООО все имущество, и перевели туда в штат сотрудников. В ЧАО они остались работать лишь по совместительству.

По словам Е.КОНОНЕНКО, самая актуальная проблема - с одним из таких ООО, которое значится как победитель тендерных торгов по государственным закупкам. «В настоящее время мы вынуждены отгружать продукцию в регионы под именем этой структуры, так же и на них получать деньги. Ведь ни одно государственное учреждение не осмелится отправить деньги на ЧАО, если по документам поставщиком значится другое предприятие».

Как отмечает Е.КОНОНЕНКО, «параллельно с этой бумажной деятельностью мы проводим реконструкцию производственных мощностей завода, повышаем зарплату рабочим, обсуждаем технологию совершенствования украинских инсулинов и ищем пути для выхода продукции «Индара» на международную арену… Позиция акционеров четка: инсулиновый завод должен существовать и развиваться. Соответственно, мне поставлена задача: создать все условия, чтобы у иностранных конкурентов и мысли не возникло о возможности ликвидировать «Индар».

«Новая команда пришла на завод надолго, и имеет амбициозные планы относительно расширения производства и выведения предприятия на качественно новый уровень конкуренции на мировой арене – с максимальной пользой этого процесса для украинских диабетиков и отечественной фармпромышленности в целом. Хочу заверить всех, что украинцам, больным диабетом, не угрожает инсулиновый кризис, и что в лице завода «Индар» они имеют надежного партнера», - подчеркнул председатель правления ЧАО "Индар.