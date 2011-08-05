В Одессе поставили на учет 2266 проституток

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми УМВД в области опровергают сообщения СМИ, будто в Одессе насчитывается около 8 тыс. лиц, занимающихся проституцией – «их не наберется и трех тысяч».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге начальник Сектора по борьбе с преступлениями в сфере общественной морали облУВД Николай КУЛЬЧИЦКИЙ.

«В действительности с того времени, как начали ставить проституток на учет, всего их зарегистрировано 2 тыс. 266, причем в текущем году составлен 121 административный протокол за торговлю телом и поставлено на учет еще 31 женщину, оказывавшую интимные услуги», - отметил Н.КУЛЬЧИЦКИЙ.

«С начала года правоохранители также раскрыли 49 фактов сводничества и сутенерства, - добавил начальник Управления по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми УМВД Украины в области Алексей СЕМЕНЦОВ. - Кроме того, составлены админпротоколы и задержаны двое мужчин, предоставлявших интимные услуги как мужчинам, так и женщинам».

Он посетовал, что «ответственность за занятие проституцией невысока: штраф в размере 85 грн. - если задержали впервые, и 255 грн. - за повторное задержание. Уголовная ответственность вообще не предусмотрена».