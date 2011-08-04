Август - время катастроф

Для новейшей, постсоветской истории август месяц - роковой, мистический. Традиционно это время политических кризисов, переворотов, природных катаклизмов.

Реальности нынешнего августа - гибель людей в шахтах, паводки и наводнения в Карпатах, сушь и жара, дожди, грозы, град «с куриное яйцо» в Крыму, молнии убивают людей... Еще авиационные и автомобильные катастрофы «дарит» нам этот последний месяц лета - август.

Помните, в августе 1991 года произошел путч, после которого развалился СССР. В августе 1998 года дефолт в России больно ударил и по экономике стран СНГ, в том числе и Украины. На август выпадает максимальное количество морских и автомобильных аварий, катастроф, трагедий.

Вряд ли август - космическое проклятие, наваждение или злой рок, которые взяли обыкновение преследовать нас в конце лета. Мой знакомый священник объясняет летние несчастья вполне рационально - «люди устали, расслабились от жары, работают вполсилы».

Впрочем, катастрофы августа можно считать возмездием, заговором, чарами, испытанием, уроком. Неясным остается лишь то, кто же планирует на конец лета «возмездия и заговоры» - для кого, а главное, за что? Кому предназначены эти «испытания и уроки»? Правда, есть версия, что беды августа «расчищают место для созидания».

То есть у летних катастроф самый широкий диапазон оценок – от ужаса перед ними до их приветствия в качестве спасительного очищения от грехов тяжких.

Но почему все-таки август? Почему конец лета? Может, как говорил батюшка, причина – в возвращении многих людей из отпусков и максимальной «расслабухе» тех, кто работает? Кстати, август – был и есть традиционный месяц безделья для украинского политического класса, чиновников, другого высокого начальства.

Интересно, что люди во власти именно в августе почему-то настойчиво пытаются убедить обывателей, что впереди «тишь да благодать», процветание и благоденствие, предлагая забыть, что страна разорвана политическими противоречиями, бедностью и богатством, злом и добром, «подписантами» и плагиатом высокопоставленных чиновников.

Лично я думаю, что у украинского «социального менеджмента», министров и капиталистов, интеллектуалов просто «крыша едет» от выдуманных успехов, виртуальной политической благодати. Правда, поводы и причины у всех разные. Решили, что Бога за бороду схватили.

Вот, например, украинцы узнали от премьер-министра о том, что Украина «впереди планеты всей по выращиванию и урожаю кукурузы», что Украина станет продовольственным складом всего цивилизованного человечества.

А успех, как известно, - зона повышенного риска. Ведь никто не верит, что проблемы позади, что возврата к старому не будет. Кстати, вспоминаю фразу президента Украины о том, что он нашел направление движения и стал надежным шофером 46-миллинной страны. Товарищ Сталин тоже рулил локомотивом, который «летел к коммунизму», правда, разбился, не доехал.

Катастрофы в августе – это своего рода «послания» всем нам, обывателям, о том, что пора оздоровить взгляды, сменить приоритеты, расстаться со стереотипами, мифами, дебильными традициями, угрожающими стране, в которой мы живем, растим детей и внуков.

Помните, в романе «Солярис» Станислава Лема источником проблем и трагедии героев книги стали не внешние угрозы, а внутренний некомфортный мир, грешное прошлое астронавтов.

Другими словами, беспощадный август предупреждает всех нас! Совсем как мудрый последователь Христа писал в Апокалипсисе.

В общем, будем бдительными, украинцы!

Виктор Тимошенко, Львов Фото автора