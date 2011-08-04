21-летний следователь спас утопающего, но сам погиб

В Крыму при спасении утопающего погиб 21-летний следователь военной прокуратуры Евпаторийского гарнизона лейтенант юстиции Герман Попов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры ВМС Украины, трагедия произошла в Сакском районе.

Офицер в шторм бросился спасать тонущего мужчину, однако сам выбраться на берег уже не смог.

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА посмертно объявил благодарность 3-й степени лейтенанту Г.ПОПОВУ за героический поступок по спасению утопающего.