21-летний следователь спас утопающего, но сам погиб
15:21, 04 августа 2011Разное
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Трагедия в Сакском районе
В Крыму при спасении утопающего погиб 21-летний следователь военной прокуратуры Евпаторийского гарнизона лейтенант юстиции Герман Попов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры ВМС Украины, трагедия произошла в Сакском районе.
Офицер в шторм бросился спасать тонущего мужчину, однако сам выбраться на берег уже не смог.
Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА посмертно объявил благодарность 3-й степени лейтенанту Г.ПОПОВУ за героический поступок по спасению утопающего.
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