Суд решил, что покер не относится к азартным играм

20 июля Гражданским судом в Тулузе (Франция) было вынесено решение по делу обвиняемого в «организации турнира по покеру без специальной лицензии», сообщает Sport.ua.

Согласно законам Франции, только ограниченный круг операторов, имеющих гослицензию, могут организовывать «азартные игры».

Защита строилась на том, что покер – это не азартная игра. В качестве свидетелей выступили чемпионы Франции по шахматам и бриджу, профессоры математики, а также профессиональные покеристы. В конце концов, суд принял их доводы и признал покер игрой, результат в которой зависит не от везения, а от навыков участников.

Решение, которое было принято по этому делу, может существенное повлиять на игорный бизнес. Если оно останется в силе, то покер больше не будет попадать под действие закона об азартных играх. Покерным клубам, включая компьютерные, больше не понадобится лицензия правительства, да и налоги они будут платить уже совершенно иначе.

Покер впервые признан "игрой мастерства" во Франции. Правда, некоторые шаги в этом направлении делались и раньше. В 2009 году апелляционный суд в Версале постановил, что «покер – это азартная игра, в которой влияние удачи на результат снижается на большой дистанции».

Впрочем, решение Гражданского суда Тулузы оспорено правительством страны, сейчас дело о статусе покера находится на рассмотрении Верховного суда, который уже может вынести совершенно другое решение.