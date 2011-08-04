Сегодня во всем мире отмечают День шампанского

Фестиваль шампанского состоится 6 августа в Балаклаве. Как сообщили корреспонденту УНИАН в оргкомитете фестиваля, в ходе праздничных мероприятий планируется, в частности, установить мировой рекорд - наполнить гигантский бокал шампанского, вмещающий 75 бутылок игристого вина.

Программа фестиваля предполагает также конкурс красоты "Мисс Крымская Шампань", выступления звезд Национального театра оперы и балета Украины и украинской эстрады. Кроме того, состоятся викторины и розыгрыши ценных призов, фото- и артсессии, танцевальные мастер-классы.

Фестиваль шампанского завершится дискотекой и фейерверком.

Как ожидается, гостями фестиваля станут более 15 тыс. человек.

Организаторами праздника выступают ведущий производитель шампанского в Украине агрофирма "Золотая балка", при поддержке Балаклавской районной государственной администрации в городе Севастополе.

Справка УНИАН. 4 августа во всем мире отмечается День рождения шампанского. Считается, что в 1668 году во французской провинции Шампань монах Периньон изобрел этот напиток.