Нетрезвый водитель в парке наехал на трех девочек

В селе Шевченково Сахновщинского района Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое несовершеннолетних девочек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном Управлении ГАИ, дорожно-ДТП произошло 2 августа около 17.15 на территории центрального парка села Шевченково.

41-летний водитель автомобиля ВАЗ-21013, двигаясь задним ходом, совершил наезд на трех девочек 13, 14 и 17 лет, которые отдыхали в парке.

В результате ДТП две девочки получили незначительные телесные повреждения, и после оказания медицинской помощи были отправлены домой. 14-летняя пострадавшая с переломами ребер и ушибами была госпитализирована в центральную районную больницу.

По результатам экспертизы, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он находится в райотделе милиции, по обстоятельствам ДТП проводится следствие.