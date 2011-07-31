Автотрассу Киев-Харьков разминировали, не прекращая движения

На окраине г. Борисполя Киевской области, неподалеку от окружной автотрассы Киев – Харьков, изъяты 353 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Боеприпасы были обнаружены 30 июля пиротехнической группой Специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС в ходе обследования 0,56 га территории. Там раньше, 29 июля, были найдено 2 артснаряда времен войны.

Благодаря оперативному реагированию подразделения МЧС, удалось предотвратить травмирование и гибель людей. Движение транспорта по окружной автодороге не приостанавливалось.