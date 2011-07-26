ДТП в Донецке: Газель «смела» четырех пешеходов

Сегодня в Донецке в результате ДТП были серьезно травмированы четыре пешехода.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Управления ГАИ Донецкой области Александр ЗУБЕНКО.

По его словам, сегодня утром в центре города, у пешеходного перехода рядом с больницей №1, произошло столкновение легкового автомобиля «KIA» и грузопассажирского микроавтобуса «Газель». Микроавтобус потерял управление, опрокинулся на бок и сбил четырех пешеходов, которые в результате получили травмы различной степени тяж ести.

А.ЗУБЕНКО подчеркнул, что на место оперативно прибыли «скорая помощь» и сотрудники ГАИ, а все пострадавшие были сразу же доставлены в областную травматологию.

«Причину ДТП установит следствие. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и следователи. Движение транспорта в месте аварии проходит в нормальном режиме», - отметил А.ЗУБЕНКО.