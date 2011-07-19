Молния убила женщину, собиравшую грибы

В Житомирской области от удара молнии погибла женщина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, трагедия произошла вчера, 18 июля, в лесу, где женщина вместе с мужем собирала грибы.

"Во время сильного дождя молния ударила прямо в людей, но основной удар пришелся в женщину. Она погибла на месте", - сказал С.УЛАНОВ.

Он также отметил, что сейчас специалисты выясняют, что именно притянуло электрический разряд к людям: или их близость к дереву, или их велосипеды. У погибшей в руках также обнаружили разорванный молнией сотовый телефон, и не исключено, что именно он и стал своеобразным «магнитом», который притянул молнию, добавил представитель МЧС.