О российском вызове и угрозах украинской государственности

Интересная вещь – о чем бы мы в последнее время не говорили на международные темы, в конечном итоге, дебаты выводят нас на тему украинско-российских отношений.

Меняются лишь акценты. При Ющенко бойко обсуждали гипотетическое вооруженное вторжение российских войск в Крым или Донбасс. Этой весной дебаты переключились на экономическую интеграцию – думали, вступит ли Украина в Таможенный союз. Не дождались. Теперь – на повестке дня "газовая" тема. Кое-кто так упорно спорит о том, отдаст ли Киев "трубу" Газпрому, будто это – последний бой за украинскую независимость.

На самом деле людям "ни холодно, ни жарко" от этих дебатов. Которые, к тому же, продолжаются в устаревшей плоскости отношений по схеме "метрополия – колония". По схеме 19 века, когда все было просто: малые и средние нации добывали в борьбе у бывшей метрополии место под солнцем и боролись с империализмом прежних поработителей.

Однако, история 21 века – не ремикс истории 19 века. Сегодняшний мир полон стран-неудачников на разных континентах, которые искренне считали независимость лекарством от всех болезней и продолжают обвинять "колонизаторов" в собственных поражениях.

Впрочем, остается одна константа, которая соединяет реалии 21 века с реалиями прошлого. Это – география.

География настойчиво напоминает: именно Россия остается мощнейшим внешним вызовом для Украины.

Но в чем заключается содержание этого вызова? В военной угрозе со стороны российских танков? Или в российском флоте в Крыму? Есть многие эксперты, которые ключевую угрозу украинской государственности видят именно в такой плоскости.

В действительности мы плохо представляем, какой является сегодняшняя Россия.

Россия обычно считается такой себе увеличенной копией Украины, но с залежами газа и нефти, без оппозиции и с кучей национальных проблем.

На протяжении 90-х общественное мнение в Украине видело преимущества независимости в том, что:

- в Украине нет собственной чеченской войны и исламского терроризма;

- в Киеве танки не расстреливали собственный парламент;

- украинские президенты вели более-менее трезвый образ жизни;

- Украина географически находилась немного ближе к Западной Европе, что давало больше надежды на то, что Европа быстрее и эффективнее поможет нам в решении собственных проблем, чем россиянам.

Перемены пришли с началом нового века. Но и после успешного укрощения Кавказа и роста нефтегазовых доходов Россия проигрывала в глазах украинцев в историческом соревновании с Западом.

Казалось, что ЕС имел некую магическую способность быстро наводить порядок на огромных восточных территориях, где сорок лет господствовали коммунистические режимы. Казалось: вот-вот и европейские стандарты вместе с европейским уровнем жизни волшебным образом придут и на нашу землю, которая изнемогла ждать своего "Вашингтона с новым и праведным законом".

Кроме того, Россия не умела и до сих пор не умеет дать себе совет с таким инструментом как soft power. Иногда кажется, что в России просто не знают, что делать с такими мощными инструментами влияния как высокая и знакомая украинцам культура, церковное единство, потенциал туризма, образования и гуманитарных связей.

Много лет было актуальным известное высказывание одного украинского политика, который когда-то заметил: в Украине во время выборов все обещают жизнь как в Европе, но никто еще не обещал "жизни как в России".

Однако все в мире когда-то меняется.

Считаю, что теперь ключевой вызов со стороны России украинской независимости – рост разрыва в уровне жизни.

Еще несколько лет назад этот разрыв казался не очень существенным, преодолеваемым. Однако сегодня он приобрел критические размеры.

По стечению семейных обстоятельств каждое лето посещаю небольшой российский областной центр, населением с нашу Полтаву или Чернигов.

Масштабы жилищного и офисного строительства там уступают разве что киевским, но выше тех, которые имеются в любом из отечественных областных центров. При том, что цены на жилье в российской "глубинке" полностью сравниваемы с киевскими.

Прокурор в российском областном центре получает до 100 тыс. рублей официальной зарплаты (свыше 3 тыс. долларов, прокурорской пенсии – до 60 тыс. рублей).

Начальник небольшого отдела в областной администрации имеет зарплату в 30 тыс. рублей (1 тыс. долларов). Стандартная пенсия без надбавок – 10 тыс. рублей (где-то 2 800 гривен). При этом сами россияне, конечно, неудовлетворены существующими зарплатами и пенсиями: госслужащие жалуются на урезание премий, пенсионеры – на монетизацию льгот.

Когда в Москве из Киевского вокзала спускаешься в метро, будто попадаешь в другой мир, в мир обеспеченных, по-западному одетых людей. Эти люди ничуть не лучше, не умнее, чем украинцы. Они просто богаче.

В последние годы «заробитчанской» "Меккой" считались такие страны как Польша, Италия, Португалия. Но развернем газету "Сегодня" от 5 июля: 29 % денежных переводов от украинских работников, то есть почти треть, идет в Украину именно из России. В свою очередь из Италии – 5,9 %, из Португалии – 1,3 %.

Причины известны: экономический кризис в Европе, наплыв значительно более дешевой рабочей силы из Африки, визовые барьеры. Один львовянин в этом интервью жалуется: в Польшу на строительство стадионов не выгодно ехать, потому что там платят 800 долларов, а в России на строительстве дач – все 1000. Нетрудно догадаться, куда направятся украинские работники, когда на мир внезапно упадет очередная волна финансового кризиса.

Настоящий и наиболее угрожающий вызов со стороны России заключается не в том, что у нас зовут "имперскими амбициями", не в Таможенном союзе (говорят, в Москве растет количество чиновников, которые считают, что членство там Украины не принесет пользы российской экономике, а будет составлять для нее лишь груз), ни в устаревшем Черноморском флоте, ни в попытках захватить "трубу".

Наибольший вызов – в другом.

В том, например, что именно в России, несмотря на коррупцию и бюрократию, таки строят инновационный центр "Сколково". В то время как в Украине из всех (!) без исключения вузов страны ни один не смог занять хоть какое-то место хоть в каком-то из международных рейтингов, даже в рейтинге QS, где присутствуют российские, казахстанские и много китайских вузов.

В том, что Россия проводит активную политику технологического импортозамещения, и надежды на общие проекты по возрождению аэрокосмической, судоремонтной отраслей украинской экономики, а также отечественного ВПК, могут быстро растаять.

В том, что российские предприятия начинают вести целые кампании по поиску и трудоустройству выпускников украинских технических вузов, которые не имеют дома перспектив устроиться на достойную работу по специальности.

Хроническая бедность, туманность перспектив развития целых регионов, катастрофическое отставание высшего образования, уничтожение остатков высокотехнологичных производств – именно это, а не военная или энергетическая угроза извне, взрывает доверие к проекту под названием "украинская государственность".

Правда, не для широкой народной общественности, а для по большей части интеллигенции и экспертов, у нас остается один из последних козырей – большая степень демократии и плюрализма в сравнении с большинством постсоветских обществ. Но и здесь ситуация может довольно быстро измениться. Советую почитать исследование аналитиков финансовой группы "Ренессанс капитал", согласно которому Россия, которая характеризуется как "слабая демократия с автократичными тенденциями", тем не менее, с ее нынешним уровнем ВВП имеет 29 % шансов стать сильной демократией.

Начинают появлятися крайне пессимистические относительно украинской государственности голоса, которых не было слышно почти 20 лет. То одни "интеллигенты" начинают балакать об отделении каких-то регионов. То другие выдающиеся "экономисты" твердят, что Украина была в истории успешной только при внешнем управлении. А между тем, по данным КМИС, общее количество людей в Украине, которые бы на выборах: голосовали против всех, не голосовали бы или не знают, что ответить, в целом составляет огромные 48 %.

Хуже всего то, что этой угрозы не замечают те люди в Украине, которые считают себя патриотами. Они предпочитают защищать нас от каких угодно "угроз" – русского языка, красного флага, учебников по истории, "московской" церкви и тому подобное. Они не замечают, что настоящая угроза Украине заключается в хронической неконкурентоспособности проекта под названием "современная украинская государственность" в сравнении с более успешными подобными проектами – от Казахстана до Албании, которая уже второй год подряд с биг-бордов приглашает украинцев на отдых на собственных курортах.

Как метко отметил Тарас Возняк в последнем блоге на Украинской правде, - "Мы все еще апеллируем к смыслам ХХ века. Причем сильно себя не напрягая просто заимствуем смыслы из разных исторических коллизий – от большевистских до националистических или, как показывают события последнего времени, даже нацистских. Носимся с красными или каким-то другими тряпками и делаем вид, что они имеют хоть какой-либо смысл. Но это самообман."

Следовательно, если мы хотим, чтобы нынешняя, более длительная по времени попытка возобновления украинской государственности не была разрушена, как и все предыдущие, должны требовать не флагов и языка, не изгнания иностранных флотов или последующего ржавения газовой трубы без каких-либо инвестиций. Должны требовать достойного образования для детей, достойных, но честно заработанных зарплат, инвестиций в современную промышленность и науку, современной инфраструктуры.

Выдающийся украинский политик, дипломат и мыслитель Вячеслав Липинский писал в свое время: "Быть патриотом – это значит, будучи украинцем, воспитывать в себе прежде всего общественные, политические, государственно-созидательные приметы: веру в Бога и послушание его законам, то есть духовные стоимости; дальше верность, твердость, сильновольность, дисциплина, почет для своей традиционной власти, в целом говоря, рыцарство — то есть политические стоимости. В свою очередь быть шовинистом — это значит прикрывать свою духовную пустоту и свое разрушительство: следовательно, предательство, карьеризм, деклассированность — фанатичными возгласами о «матушке Украине», о «родном языке», о «мы — украинцы!», о клятых «москалях и ляхах» и т.п. Храни Вас Боже от такого рода «национализма», который может принести только то, что уже принес: руину Украины».

Справедливые и актуальные на сегодня слова, не так ли?

Олег Грицаенко, директор европейских программ Центра международных и сравнительных исследований