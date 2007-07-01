У Олега Рыбачука родился внук

В субботу в одном из столичных роддомов у экс-главы Секретариата Президента Украины и бывшего вице-премьера Олега РЫБАЧУКА родился внук. Мальчика решили назвать Егором.

О том, что он стал дедушкой, О.РЫБАЧУК узнал, находясь на конференции в Ялте. Взволнованный дедушка рассказал журналистам, что родила сына его старшая дочь Анна. Малыш весит 3,5 килограмма и его рост 56 сантиметров. В воскресенье новоиспеченный дедушка уже посетил роддом и впервые взял на руки внука.

Как напоминает газета «Сегодня», свадьба дочери О.РЫБАЧУКА Анны и ее избранника - донецкого бизнесмена Вадима состоялась в ноябре прошлого года. Тогда экс-глава президентского Секретариата шутил, что в его семье уже образовалась "широкая" коалиция.