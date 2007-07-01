Ющенко на 15-й годовщине ВМС (10 фото)

18:48, 01 июля 2007
Разное
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Президент осмотрел корабли, вооружение и военную технику

Президент Украины Виктор Ющенко и министр обороны Анатолий Гриценко на церемонии возложения цветов к Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Президент Украины Виктор Ющенко, министр обороны Анатолий Гриценко и командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Тенюх на церемонии возложения цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Президент Украины Виктор Ющенко вручает офицерский кортик выпускнику Севастопольского военно-морского института им. П. Нахимова

Президент Украины Виктор Ющенко выступает на церемонии празднования 15-й годовщины Военно-морских Сил Украины в Севастополе

Виктор Ющенко осматривает корабли, вооружение и военную технику Военно-морских сил во время празднования 15-й годовщины ВМС Украины Президент Украины Виктор Ющенко и командующий ВМС вице-адмирал Игорь Тенюх осматривают корабли, вооружение и военную технику Военно-морских сил ОСУ во время празднования 15-й годовщины ВМС Украины

Виктор Ющенко осматривает корабли, вооружение и военную технику Военно-морских сил во время празднования 15-й годовщины ВМС Украины Виктор Ющенко с сыном Тарасом и министр обороны Анатолий Гриценко осматривают корабли, вооружение и военную технику Военно-морских сил во время празднования 15-й годовщины ВМС Украины

Президент Украины Виктор Ющенко выступает на церемонии празднования 15-й годовщины Военно-морских Сил Украины в Севастополе

Команда корабля ”Славутич” приветствует Президента Украины

Фото Николая Лазаренка / POOL / УНИАН

 

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