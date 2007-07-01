Ющенко на 15-й годовщине ВМС (10 фото)
18:48, 01 июля 2007
Разное
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Президент осмотрел корабли, вооружение и военную технику
|Президент Украины Виктор Ющенко и министр обороны Анатолий Гриценко на церемонии возложения цветов к Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
|Президент Украины Виктор Ющенко, министр обороны Анатолий Гриценко и командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Тенюх на церемонии возложения цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
|Президент Украины Виктор Ющенко вручает офицерский кортик выпускнику Севастопольского военно-морского института им. П. Нахимова
|Президент Украины Виктор Ющенко выступает на церемонии празднования 15-й годовщины Военно-морских сил Украины в Севастополе
|Президент Украины Виктор Ющенко осматривает корабли, вооружение и военную технику на церемонии празднования 15-й годовщины Военно-морских сил Украины в Севастополе
|Команда корабля ”Славутич” приветствует Президента Украины
Фото Николая Лазаренка / POOL / УНИАН
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