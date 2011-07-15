Дрезина столкнулась с грузовым поездом

В Вознесенском районе Николаевской области, на перегоне «Мартыновское-Вознесенск», днем 14 июля столкнулись дизельная дрезина и крытые грузовые вагоны в составе грузового поезда, следовавшего по маршруту «Одесса-Знаменка».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МЧС в Николаевской области.

В результате столкновения были повреждены три крытых грузовых вагона, два из которых остались на рельсах, а один сошел с рельс и сбил опору контактной сети, в результате чего рассыпалась часть груза, а именно калийные удобрения общим весом около 30 килограммов. На данном участке было приостановлено движение железнодорожного транспорта.

В результате аварийной ситуации в хирургическое отделение Вознесенской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести госпитализирован помощник машиниста дизельной дрезины.

К проведению аварийно-восстановительных работ были привлечены восстановительные поезда из соседних железнодорожных станций. В 04.30 15 июля был поднят и поставлен на рельсы грузовой вагон, работы по ремонту контактной сети продолжаются. В настоящее время причина аварии устанавливается.