Нардеп Ляшко попал в ДТП в Ровно

15 июля, направляясь на запись интервью в Ровенскую областную гостелерадиокомпанию, народный депутат Украины Олег ЛЯШКО попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Вячеслава Чорновила в областном центре.

Об этом народный депутат сообщил корреспонденту УНИАН.

По мнению О.ЛЯШКО, виновником ДТП стал 20-летний водитель иномарки, который ехал позади, превысил допустимую скорость и ударил джип народного депутата. И тут же его самого протаранила сзади другая автомашина.

«Очевидно, что оба водителя не соблюдали правила дорожного движения и безопасной дистанции и ударили мою машину. Мне досадно по поводу этого инцидента, но я им прощаю, потому что Бог, как говорят, каждому воздаст» - отметил депутат.

О.ЛЯШКО сообщил, что не собирается требовать возмещения от этих водителей: «Я не собираюсь ни принимать по этому поводу никаких мер, ни преследовать, ни требовать от них возмещения, ведь я видел те машины, на которых они ездят. Это достаточно бедненькие автомобили, и те люди, очевидно, не гребут лопатой денег. Поэтому моя депутатская зарплата позволяет мне отремонтировать свой автомобиль, тем более, что он застрахован. И я ни копейки с этих людей не возьму. Только об одном их хочу попросить, чтобы в следующий раз они были внимательнее на дорогах».

Оставшись таким образом временно без средства передвижения, О.ЛЯШКО, чтобы не опоздать на телеэфир, решил добираться в телерадиокомпанию пешком, на что он потратил со своим помощником 10 минут.